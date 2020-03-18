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18.03.2020 10:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Подарок" для западного зрителя

Режиссер Радик Кудояров снял фильм для англоязычной публики
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 58(8112)
Режиссер Радик Кудояров завершил съемки новой киноленты. Это художественный короткометражный фильм "Подарок". Его сюжет - часть сценария для большого кино.

- Пока нет договоренности насчет полнометражной картины. Я решил взять один эпизод, переписал начало и конец, чтобы это была самостоятельная, закольцованная история, - отметил Радик Кудояров.

Фото: Отряд "Каравелла"
Отряд "Каравелла" начал съемки фильма о детях войны

История происходит в Рождество, в годы Второй мировой войны, но она не чудесная, как можно предположить, когда речь идет о празднике и подарках, а кровавая.

Отец дарит сыну на день рождения винтовку. И пока готовится стол, предлагает опробовать ее на ближайшей полянке. Мальчик с восторгом соглашается, бежит туда и видит перед собой живые мишени - военнопленных.

- Фильм основан на реальных событиях, - рассказал Радик Кудояров. - Это могло случиться на любой оккупированной немцами территории. Когда я писал сценарий, то побывал в музеях разных концлагерей. В одном из них научный сотрудник подтвердила, что все происходило именно здесь. И согласилась показать мне дом, где жила семья того мальчика, который до сих пор жив. Этот короткометражный фильм - флешбэк, воспоминания старого человека об эпизоде из детства, который наложил отпечаток на всю его жизнь. В ленте есть художественная часть, но она не меняет сути дела. Чего хотел отец, вкладывая в руки ребенка оружие, кого он хотел воспитать? В фильме, спустя годы, герой пытается найти объяснение случившемуся.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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Фильм снимали в Республике Беларусь. Режиссер отметил, что, работая там, не ощущал себя за границей: "Они такие же, как мы, понятные для нас, мы - понятные для них".

Творческая группа фильма "Подарок" - это созвездие талантов. Главные роли сыграли известный актер театра и кино Павел Харланчук и начинающий артист Иван Климович. Оператор-постановщик - профессионал высокого класса Вадим Потеев.

После утверждения на роль отца Павла Харланчука режиссер искал мальчика на роль его сына. Выбор пал на 10-летнего Ваню.

- Нашел я его, просматривая детей, похожих на Павла. Присутствует схожесть, лицо живое. Оказалось, что у него есть опыт - снимался в рекламе, в сериалах, сыграл в эпизоде фильма "Большой" у Валерия Тодоровского. Мальчик работал на площадке наравне со взрослыми, очень профессионально. Все понимает, здорово адаптируется. Несмотря на возраст, он профессионал, правильно реагирует. В него веришь, - поделился Радик Кудояров.

Фильм снят на английском языке, но есть в нем и диалоги на немецком. Поэтому в дублировании задействованы актеры-носители языка, которые работали в разных точках мира: в Москве, Берлине, Минске и даже в Бангкоке. Вот так далеко шагнули технологии. Для российской аудитории будет подготовлена версия на русском языке.

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