Новый резидент ТОСЭР "Тольятти" построит производство дорожных настилов

Новый резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти" построит завод по производству временных дорожных настилов. Комиссия по рассмотрению заявок от потенциальных резидентов под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова утвердила заявку компании.

Инвестиции в проект составят 46 миллионов рублей. Благодаря его реализации в Тольятти появится еще 21 рабочее место со средней заработной платой 40 000 рублей.

По словам инвестора, муниципальные власти и региональное правительство оказали ему максимально возможную поддержку при разработке и подаче заявки. Новое предприятие станет 77-м резидентом, зарегистрированным на территории опережающего развития "Тольятти". При этом ТОСЭР "Тольятти" сохраняет безоговорочное лидерство по количеству резидентов среди всех подобных инвестплощадок в стране.

В общей сложности инвесторы территории готовы вложить более 41 миллиарда рублей и создать порядка 8,5 тысяч новых рабочих мест. На сегодня тольяттинские компании, входящие в реестр резидентов ТОСЭР, уже инвестировали более 9,7 миллиарда рублей и создали 4,1 тысячи рабочих мест. Непосредственно в реализации проектов бизнесу помогает специально созданное в регионе Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" сопровождает инвесторов на всех этапах.

- Для нашего региона привлечение инвестиций - приоритетное направление деятельности, - отметил Дмитрий Богданов. - Для этого мы используем все специальные налоговые режимы и льготы, которые имеем, - территорию опережающего развития "Тольятти" и "Чапаевск", Особую экономическую зону. Мы развиваем индустриальные парки "Чапаевск", "Преображенка", создаем новый индустриальный парк "Новосемейкино" и постоянно работаем над созданием необходимых преференций для инвесторов, исходя из их потребностей. Команда экономического развития региона научилась работать очень слаженно, и мы рады, что сегодня инвесторы с большим интересом следят за нашими возможностями и приходят в регион с новыми проектами.

Кстати

Резидентам ТОСЭР "Чапаевск" необходимо инвестировать минимум 2,5 миллиона рублей и создать не менее десяти новых рабочих мест в первый год реализации проекта. Компании получают административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей и разнообразные налоговые льготы. Это сниженный налог на прибыль два процента в первые пять лет получения прибыли, обнуление налога на землю и имущество в течение десяти лет, а также сокращение выплат во внебюджетные фонды с 30 процентов до 7,6 процентов.