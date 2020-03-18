Платить за частный детсад как за муниципальный - такая возможность есть у родителей малышей в возрасте до трех лет в Стерлитамаке. Здесь идет пилотный проект - мамам выдают сертификаты на дошкольников. 200 семей их уже получили.

- Я просто счастлива, что моя дочь Виктория ходит в частный детский сад, а платим мы всего 3,5 тысячи рублей в месяц, - рассказывает жительница Стерлитамака Регина Парамонова.

Дочери Регины на тот момент был год и девять месяцев. Оказалось, что для получения сертификатов самое главное - стоять в очереди. Поэтому у семьи Парамоновых вопрос решился за пару дней. В один день женщина позвонила и уточнила список документов, а на следующий - принесла их и оформила сертификат. После прохождения медкомиссии их дочь зачислили в ясельную группу.

Как уточнили в администрации Стерлитамака, пилотный проект стартовал в ноябре 2019 года. Важный нюанс: рассчитан он только на родителей малышей в возрасте до трех лет, которые стоят в очереди, но пока не получили места в муниципальных детсадах. Сертификат действителен только до достижения ребенком трех лет.

- В проекте участвуют пока два частных детских сада, еще два оформляют документы. Им это выгодно, так как ежемесячно на каждого ребенка выделяют финансирование. Сумма фиксированная - шесть тысяч рублей в месяц, независимо от того, сколько дней ребенок посещал детсад, - рассказала замначальника отдела образования администрации Стерлитамака Гульнур Ильметова.

Проект экономически целесообразен. По словам первого замминистра образования Башкирии Ильдара Мавлетбердина, затраты на создание одного места в новом детсаду на ребенка обходятся примерно в миллион рублей, соответственно строительство одного дошкольного учреждения на 200 мест потребует 200 миллионов. Тогда как затраты на выдачу 200 сертификатов из бюджета составляют 14,4 миллиона рублей в год. После подведения итогов пилотного проекта к нему подключат и другие муниципалитеты.

По словам начальника управления Рособрнадзора по Республике Башкортостан, перед тем как оформить лицензию на оказание образовательных услуг (в данном случае - открытие детсада), предприниматель должен получить заключение МЧС о том, что в помещении созданы безопасные условия для пребывания детей. Аналогичный документ нужен и от Роспотребнадзора, который проверяет: соблюдены ли санитарно-гигиенические требования, применяемые к детсадам. Естественно, "частников" регулярно проверяют - не ухудшились ли условия безопасности малышей.