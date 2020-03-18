В Казани задержали замминистра МЧС Татарстана

В Казани задержан заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхам Насибуллин, а также директор и замдиректора одной из городских фирм.

Управление Следственного комитета РФ по РТ подозревает их в мошенничестве и злоупотреблению служебными полномочиями.

По версии следствия, в 2013-2020 годы неустановленные должностные лица МЧС РТ учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ "Поисково-спасательная служба при МЧС РТ".

В дальнейшем они стали склонять руководителей предприятий, к заключению с этой организацией договоров. Аргументировали это тем, что фирмы, которые ранее оказывали предприятиям услуги по защите опасных производственных объектов, делали это, якобы, не на должном уровне.

При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате этой схемы злоумышленникам удалось заработать более 161 миллиона рублей.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании мер пресечения в отношении задержанных.

Расследование уголовного дела продолжается.