В Нижнем Новгороде у студента из Ирака выявили коронавирус

В Нижнем Новгороде выявлен третий случая заражения коронавирусом, на этот раз - у студента из Ирака. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин на своей странице в Insragram.

- Сегодня получил информацию про третьего заболевшего (ждем верификацию из федерального штаба). Из Ирака. Студент ВШЭ. (Высшей школы экономики - Прим. "РГ"). Его выявили на вокзале, он не успел даже выйти в город. Все, контактировавшие с ним - на контроле, - написал Никитин.

Губернатор также призвал не верить тем, кто говорит о большем количестве заболевших в области.