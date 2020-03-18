В Оренбуржье ОПГ украла нефти на 300 миллионов рублей

В Оренбуржье задержаны трое членов организованной группы, занимавшейся хищением нефти из трубопроводов. Общая сумма ущерба, нанесенного газо- и нефтедобывающим компаниям, составила 300 миллионов рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, первую незаконную врезку в нефтепровод злоумышленники произвели несколько месяцев назад в районе 383-го километра трассы М-5 "Урал". Похищенная нефть сначала поступала в спрятанные под землей емкости, а затем вывозилась грузовым транспортом.

Вторая врезка была выявлена в районе 26-го километра автодороги "Оренбург-Самара". Из нее нефтепродукт поставлялся на оборудованный поблизости нелегальный перерабатывающий мини-завод, а затем шел на продажу.

- Установлено, что врезки делались путем горизонтального бурения. Незаконные трубопроводы прокладывали под действующими, чтобы их не обнаружили, - уточнила Ирина Волк.

По данным фактам Следственным управлением регионального УМВД возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража из нефтепровода). Предварительно энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" оценили размер ущерба на сумму около 300 миллионов рублей.

Полицейскими и сотрудниками УФСБ при силовой поддержке Росгвардии проведены обыски. Изъято оборудование для откачки сырья, грузовые автомобили, документация, системные блоки и другие вещественные доказательства.

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.