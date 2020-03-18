В Перми завели дело из-за надгробий с Джоном Кеннеди и Мэрилин Монро

УФАС России по Пермскому краю после проверки рекламной продукции возбудило дело в отношении компании, которая занимается изготовлением памятников на могилы. Сотрудники антимонопольного ведомства увидели в рекламе этой организации признаки нарушения закона № 38 - ФЗ "О рекламе".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном УФАС, компания, изготавливающая памятники, нарушила закон о рекламе, который запрещает использовать изображения умершего лица без согласия его родственников.

В ходе проверки было установлено, что предприниматели попытались привлечь внимание потребителей к своим товарам и услугам с помощью рекламных листовок с изображением надгробных памятников Джону Кеннеди и Мэрилин Монро.

Нарушителю закона "О рекламе" грозит наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.