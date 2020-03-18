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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

А за заборами...

В театре "У Моста" вновь доказали: классика - это то, что вне времени
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Неделя - Пермский край № 58(8112)
В театре "У Моста" спектакль по известной пьесе Александра Островского идет под названием "Свадьба Бальзаминова".
Пьеса Островского обозначена как "ЗамАсквАрецкая кАмедия", а что это такое, каждый зритель решит для себя сам. Фото: У Моста Пьеса Островского обозначена как "ЗамАсквАрецкая кАмедия", а что это такое, каждый зритель решит для себя сам. Фото: У Моста
Пьеса Островского обозначена как "ЗамАсквАрецкая кАмедия", а что это такое, каждый зритель решит для себя сам. Фото: У Моста

Как объяснил переименование режиссер и художественный руководитель театра Сергей Федотов, сделано это для того, чтобы у зрителей не возникло путаницы. Ведь здесь уже более четверти века идет другая "Женитьба" - по пьесе Николая Гоголя.

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского театра оперетты
Московский театр оперетты играет Островского

В принципе, человеку, побывавшему на том и другом показе, перепутать постановки сложно. Несмотря на общую тему, они даже представлены в разных жанрах. Гоголевский сюжет - фантасмагория, пьеса же Островского обозначена как "ЗамАсквАрецкая кАмедия". По крайней мере так написано в программке. А вот что это такое, каждый решит для себя сам.

Классика, как известно, хороша тем, что независимо от времени написания прекрасно отражает современность. История банальна: главный герой Мишенька Бальзаминов мечтает изменить свою скучную жизнь, найдя богатую невесту. Однако хилый ум и блеклая внешность делают его мечтания абсолютно несбыточными. Впрочем, это очевидно всем, кроме Бальзаминова и его матушки. Но если та еще допускает, что сын иногда бывает глуповат, то сам он с этим ни за что не соглашается и всех, кто его так называет, считает "необразованными".

Что же делает Мишенька для того, чтобы получить желаемое? Ровным счетом ничего. Он страдает, мечтает, видит сны и гуляет возле домов потенциальных невест. Тем не менее "дуракам везет". За дело берется сваха, и - вуаля! - он жених.

Мир, созданный на сцене, весьма узнаваем. Убери из современности интернет и прочие развлечения, и картина будет та же. Высокие заборы, на которых режиссер вместе с Островским делают акцент, надежно разделяют мир на своих и чужих.

За ними люди едят, спят, пьют чай и скучают. Живут, что называется, не приходя в сознание. Ни у одного из героев, исключая сваху, нет дела, работы, цели.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На их фоне Мишенька с его мечтами о другой жизни кажется даже прогрессивным молодым человеком. А по сравнению с братьями, охраняющими "от греха" скучающих сестер и просыпающихся, чтобы выпить или сходить по нужде, он и вовсе интеллектуал.

Спектакль заканчивается свадьбой - чаяния Бальзаминова сбылись. Спасаясь от преследования, он перемахивает через забор и попадает прямиком в свою мечту - сад с богатой вдовушкой. Истомившаяся от одиночества дама столь же огромна телом, сколь и богата. И это пугает нашего героя: ему страшно быть раздавленным и огромным весом будущей жены, и ее деньгами, посчитать которые у него и ума не хватит. Но обратного пути нет, не случайно же у пьесы есть второе название - "За чем пошел, то и нашел". Мишеньке еще только предстоит узнать, что там, за забором новой жизни, его тоже ждут страдания и скука.

Современным бальзаминовым, прокручивающим в соцсети ленту и мечтающим о красивой жизни, куда легче, чем их предшественникам в XIX веке. Для них нет заборов. Им не приходится выслушивать мнение о себе "необразованных" окружающих. В случае чего, недоброжелателя можно просто забанить. Да и свахи не нужны. Все их мечты - в прямом доступе и удовлетворяются раньше, чем возникают.

Кстати, бальзамин - самое распространенное домашнее растение начиная с XVI века. Он отличается неприхотливостью и постоянным цветением.

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