Андрей Гусев из Кунгура в очередной раз удивил земляков, собрав в гараже копию советского бронеавтомобиля БА-64. Предприниматель отреставрировал уже не одну ретромашину.

На фасаде здания, где у кунгуряка расположен магазин автозапчастей, красуется блестящий запорожец, "припаркованный" на высоте нескольких метров.

Внутри помещения покупателей встречает еще один исторический экспонат - СМЗ С-3А, прозванный в народе "инвалидкой". Другое его название, уже практически забытое, - "моргуновка" пошло от фамилии известного советского актера Евгения Моргунова. В фильме Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" этой машиной управлял персонаж Бывалый, сыгранный актером.

К слову, оба автомобиля на ходу. И при желании на них вполне можно поездить по городу.

Бронеавтомобиль БА-64 времен Великой Отечественной войны пришлось собирать с нуля и практически без чертежей. Да и информации о нем Андрей нашел немного.

- Эта модель недолго была на вооружении, - объясняет он. - Ее выпускали с апреля 1942 до начала 1946 года, потом сняли с производства. К тому же машину практически не использовали в мирной жизни, даже в кино ни разу не сняли.

Сегодня далеко не в каждом городе или музее военной техники можно встретить подобные экземпляры. По свидетельству специалистов, за весь период серийного производства было выпущено всего чуть более девяти тысяч экземпляров. Немало машин было потеряно в боях. Оставшиеся, иногда даже списанные с армейского баланса, отправляли для участия в военных действиях в другие страны, например на Кубу. Последние машины ушли в Южную Корею в начале 1950-х годов.

Вот такого почти полностью забытого героя Великой Отечественной и возродил к жизни Андрей Гусев. На вопрос, почему именно этот бронеавтомобиль, он отвечает, что, дескать, картинки в интернете понравились. Кроме того, модель достаточно компактна - ее габариты три с половиной на полтора метра, высота около двух с половиной метров. Значит, можно было собрать без подъемника.

За основу взята рама с машины УАЗ. А поскольку военный оригинал базировался на раме автомобиля ГАЗ-64, то Андрею пришлось укоротить ее на

30 сантиметров. Все остальное полностью соответствует оригиналу.

В кабине предусмотрено два места - для водителя и пулеметчика. Двигатель расположен посередине, педали газа и тормоза - справа и слева от него, поэтому водителю на его месте не очень удобно. Для обзора в корпусе вырезано небольшое окошечко, во время боя его закрывали. Для ориентировки на местности оставались только боковые прорези и бойницы.

Пулеметчик находился сзади и в отличие от водителя практически не был защищен - для ведения стрельбы нужен полный обзор, и бойцу приходилось высовываться из башенки.

Забраться в бронеавтомобиль - та еще задача. Дверка небольшая, к тому же расположена под углом 30 градусов к вертикали. Бойцу даже небольших габаритов редко когда удавалось с ходу быстро запрыгнуть внутрь. Человеческих потерь в бою с участием таких бронеавтомобилей было немало.

Тем не менее БА-64 оказался первым советским серийным полноприводным бронеавтомобилем, принятым на вооружение в СССР в годы войны.

И это было настоящим прорывом - он остался единственной машиной данного класса. Позже на его базе начали выпускать бронетранспортеры с увеличенным количеством мест для боевого состава и запаса оружия.

Бронеавтомобиль, собранный Андреем Гусевым, не единственная боевая единица мастера. В огороде возле его дома находится еще и пушка, которую в народе называли сорокапяткой. Собрал ее Андрей много лет назад, и тоже из спортивного интереса. Пушка "рабочая" - может стрелять петардами.

- Раньше под Новый год забавлялся, запускал из нее фейерверк, - рассказывает он. - Рядом с домом было поле, там и стреляли. Сейчас на этом месте построили детский сад, баловство закончилось.

Показать свою боевую технику Гусев планирует в День Победы. А еще на выставке ретроавтомобилей, которая традиционно проходит в Кунгуре к большому всероссийскому летнему мероприятию - фестивалю воздухоплавания.

- Это все я просто для удовольствия делаю, каждый ведь по-своему с ума сходит, - смущенно улыбается Андрей. - А техникой с детства увлекаюсь. Лет с девяти мопеды друзьям собирал. В 16 мне бабушка с дедом купили настоящую машину - "Москвич-412". Да это даже не увлечение уже, а жизнь.

При правильном подходе такое дело могло бы приносить прибыль - любители автоэкзотики готовы выложить за ретротехнику кругленькие суммы, да вот только Андрей не особо его афиширует. На предложение продать тот или иной экземпляр отвечает отказом. Мол, может внучка захочет свадебный кортеж из ретромашин составить. А если и не захочет, так пусть просто так стоят. Радуют глаз.