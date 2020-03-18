Крики "дай", "оу", выстрелы, алые брызги разбитых тарелочек, адреналин и эндорфин, досада и радость, дымящаяся гречневая каша, дружеские объятия, - таков был антураж традиционного турнира по стендовой стрельбе на призы "РГ", прошедшего в минувшие выходные в рамках выставки "Охота. Рыбалка".

Нижегородский филиал "РГ" уже в четвертый раз выступил организатором соревнований неслучайно: газета традиционно поддерживает инициативы, направленные на здоровый образ жизни (вспомним хотя бы турниры по русскому бильярду или терренкур).

В этом году пострелять на новой, улучшенной площадке давнего партнера "РГ" - стрелкового клуба "Скит" - приехали 24 участника. Такие стрельбы - отличный способ провести выходные, пообщаться, получить заряд бодрости, "отрешиться от мирской суеты", как выразился один из победителей. И, разумеется, для редакции это отличная форма взаимодействия с читателями, партнерами и друзьями газеты. Львиная доля стрелков, выступающих в категории VIP, - как раз такие люди. Есть среди них и депутаты, руководители предприятий, управленцы из различных департаментов.

- Я здесь уже второй год подряд, - рассказывает Роман Борисов, генеральный директор "Фабрики композитов" (именно это предприятие предоставило "РГ" автомобиль для организации работы выездной редакции. - Прим. ред.). - В этот раз решил поучаствовать, для чего специально приобрел гладкоствольное ружье. Здесь душой отдыхаю. Так-то я охотник, но сегодня хочу и спортивный кураж поймать. Думаю что стрельба по птице, которая взлетает неожиданно из разных мест и под разными углами (стендовая стрельба как раз имитирует такие вылеты), гораздо сложнее и азартнее пулевой охоты на крупного зверя. Вот и потренируюсь.

Владимир Буланов, генеральный директор завода "Термаль", депутат Законодательного собрания Нижегородской области, - специалист по охоте на лосей. Он умеет, кстати, с помощью нехитрых приспособлений изображать звук, издаваемый лосем, когда тот зовет другого самца на бой. Владимир тоже участвует в турнире не впервые.

- "Российская газета" заложила добрую традицию. Здесь объединяются люди разных поколений, общаются на свежем воздухе, сплачиваются. Очень хочется, чтобы и женщины подтягивались. Может, "РГ" на следующий год организует и для них параллельный турнир, - улыбается Владимир.

Заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев - старожил турнира и трехкратный победитель в категории VIP (включая и этот год).

- Тут главное - азарт и отрешение от суеты, - поделился Сергей. - Этот турнир мне нравится своей быстротой и общением в неофициальной обстановке. Вот и сына привел, пусть погрузится в настоящую мужскую атмосферу.

Что касается самого хода турнира, то азарт и напряжение были почти как на рейтинговых соревнованиях.

- Ребята в этот раз немного нервничали, не все получалось, даже два финалиста у нас на нервах уехали до награждения - за призами придут позже. А ведь это стрелки всероссийского уровня (Прахов и Суханов), кандидаты в мастера спорта - чтобы достичь их уровня, новичку нужно как минимум лет пять интенсивных тренировок, - рассказал руководитель стрелкового клуба "Скит" Андрей Гуреев. - Тем не менее все сегодня молодцы, почти все справились с волнением. Если говорить о традициях этого турнира, то я чрезвычайно рад, что "РГ" помогает популяризировать здоровый образ жизни и стендовую стрельбу. Как растает снег, организуем еще третью площадку и тогда зажжем по-взрослому. Можно будет проводить одновременно стрельбу на двух площадках, с большим количеством вылетов.

Кстати

По окончании соревнований в ходе переговоров с представителем патронного завода "Азот" (спонсора турнира) была достигнута принципиальная договоренность о том, чтобы расширить географию турнира, провести его в регионах зоны влияния нижегородского филиала "РГ" - в Кирове или Удмуртии.