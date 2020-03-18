Во что одевались и обувались наши предки

Сюртук учащегося Нижегородского дворянского института, венчальное платье и флердоранж времен I мировой войны, власяницу из конского волоса для смирения плоти, а также камзол времен Екатерины Великой, аналоги которого есть разве что в Эрмитаже и зарубежных музеях...Эти и еще не одну сотню редких экспонатов - костюмов и элементов одежды можно увидеть на выставке "Текстиль и стиль" Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).

В усадьбе Рукавишниковых собраны предметы, принадлежавшие с конца XVII века нашим землякам. Многие из них выставляются впервые.

"Несметные сокровища", "Княжье богатство", "Клад" - такими заголовками пестрели нижегородские газеты сто лет назад: с 1917 года дома состоятельных нижегородцев обыскивались и найденные в них ценности реквизировались. В конце 1919 года очередь дошла до особняка нижегородского городского головы (1913-1917) купца Дмитрия Сироткина. В подвалах его дома на Верхневолжской набережной сотрудники Нижегородской губернской ЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем обнаружили целое состояние. Хозяева хитро заложили под спудом сокровища, для извлечения которых, как писала тогдашняя пресса, пришлось применить взрывотехнику.

- Кладом оказалась бесценная коллекция национальной женской одежды, а также шалей и платков. Сегодня она не имеет аналогов в других музейных собраниях, - подчеркивает заведующая отделом истории НГИАМЗ Татьяна Кузьмина. - Хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные как ручной набойки, так и сотканные машинным способом платки и шали стоили немыслимые по тем временам деньги. Даже Пушкин писал, что, заложив индийскую кашемировую шаль жены, он смог существенно поправить свои материальные дела. А собирать коллекцию начала еще мать Дмитрия Васильевича.

В те же годы изымались монастырские и церковные ценности. Одной из жемчужин коллекции НГИАМЗ можно назвать фелонь (верхнее богослужебное облачение священника) необычной расцветки. Французский шелк, расписанный красными, желтыми, зелеными цветками, видимо, для фелони кто-то пожертвовал, ведь в Россию эту ткань привозили из-за границы и стоила она очень дорого.

- Ни Петру I, ни Екатерине II так и не удалось вывести в России тутового шелкопряда. В нашем климате он болел. Потому шелк берегли. И в старину подчас на пошив облачения священников использовалось женское платье, - раскрыла тайну фелони Татьяна Кузьмина. - Даже Екатерина II пожертвовала свое шелковое платье Нижегородской епархии для таких целей.

Не меньшее удивление у посетителей выставки вызовет и книга размером примерно 0,7 на 0,8 метра, написанная на... грубой холстине и повествующая о чудотворной Эфесской (Корсунской) иконе Божией Матери. Ее изъяли из Шарпанского старообрядческого женского скита (Семеновский уезд), где она хранилась как святыня.

Расскажет новая выставка НГИАМЗ и об особенностях национальных костюмов народов Нижегородской губернии: что такое "мышки" на костюмах села Чернуха Арзамасского уезда, какое значение имели клетки на шерстяной домотканой юбке-поневе, чем отличались русские лапти от мордовских.

Кстати

Сохранил музей и личные вещи наших известных земляков: шинель Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Ивана Ивлиева (1916-1966, его имя носит одна из улиц Нижнего Новгорода), костюм народной артистки СССР актрисы Горьковского театра драмы Антонины Собольщиковой-Самариной (1892-1971) - дочери прославленного главрежа Нижегородского (Горьковского) театра драмы народного артиста РСФСР Николая Собольщикова-Самарина (1868-1945).