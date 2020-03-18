Врачи показали под I Will Survive правила мытья рук

Сотрудники Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани приняли участие в флешмобе SafeHands, запущенным Всемирной организации здравоохранения.

В видеоролике, опубликованном в Instagram, медики показали, как правильно мыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусом. Получилось у них это очень артистично и жизнеутверждающе - на фоне песни I Will Survive.

Напомним, в Татарстане с 13 марта до 15 апреля действует особый санитарно-эпидемиологический режим во избежание распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, студенты некоторых вузов перешли на дистанционное обучение, а школьники отправились на досрочные каникулы.

Пока в республике выявлен один больной COVID-19. Им оказался гражданин Франции, прибывший в республику. Сейчас он находится в Республиканской инфекционной клинической больнице. Состояние пациента удовлетворительное.