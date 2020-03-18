Врачи показали под I Will Survive правила мытья рук

Сотрудники Республиканской клинической больницы (РКБ) в Казани приняли участие в флешмобе SafeHands, запущенным Всемирной организации здравоохранения.
В видеоролике, опубликованном в Instagram, медики показали, как правильно мыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусом. Получилось у них это очень артистично и жизнеутверждающе - на фоне песни I Will Survive.
Напомним, в Татарстане с 13 марта до 15 апреля действует особый санитарно-эпидемиологический режим во избежание распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, студенты некоторых вузов перешли на дистанционное обучение, а школьники отправились на досрочные каникулы.
Пока в республике выявлен один больной COVID-19. Им оказался гражданин Франции, прибывший в республику. Сейчас он находится в Республиканской инфекционной клинической больнице. Состояние пациента удовлетворительное.
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В продолжение флешмоба, который запустила несравненная @gloriagaynor , врачи и медсестры РКБ показали, как правильно мыть руки. Коронавирус, берегись! 😁 . Коллеги, ДРКБ @drkb_kazan и Минздрав РТ @minzdravrt , передаем эстафету вам) #ркбказань #мойтеруки #заботимсяокаждом #перинатальныйцентр #стопкоронавирус