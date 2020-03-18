За три года в Кировской области закрыли более полусотни сельских школ

Ежегодно на Вятке закрываются до двадцати сельских школ. Их (включая гимназии и лицеи) осталось 485 на регион - на 9,7 процента меньше, чем в 2017-м.

Автобус не всегда выручает

Такие цифры прозвучали на недавнем расширенном заседании коллегии контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Сокращение обусловлено реорганизацией образовательных учреждений - ликвидацией малокомплетных школ и укрупнением так называемых "опорных". Если учесть наметившуюся динамику и усиливающийся отток сельских жителей в город, то через три десятка лет школ в вятских деревнях вообще может не остаться.

По словам директора школы в поселке Вахруши Слободского района Игоря Олина, чисто математически к проблеме подходить, конечно, нельзя. Ситуация в каждом населенном пункте индивидуальна. Так, руководство Слободского района всегда борется за сельские школы буквально "до последнего ученика". В качестве примера он привел поселок Закаринье, в школе которого раньше училось около 400 детей, а теперь осталось меньше 20. В селе Роговом, правда, школу закрыли. Здесь большие надежды возлагали на школьный автобус, но...

- Он не всегда решает проблему, - говорит Игорь Олин. - Оказалось, что организовать постоянный подвоз детей в другой населенный пункт тоже непросто. Автобус должен быть всегда исправен, дороги - в порядке. А здесь - каждый день 20 километров по колдобинам... Не говоря уже о том, во сколько ребенку нужно вставать, чтобы успеть к первому уроку на этом автобусе. А потом ждать, когда у старшеклассников закончится последний урок. В итоге ребята приезжают домой в шесть вечера уставшие. Дети недовольны, родители - тоже.

Изменить принципы финансирования...

Причем Слободской район - один из самых близких к областному центру и единственный в регионе, где население не только не уменьшается, но даже растет. Однако в отдаленных поселках этого района, где местные колхозы распались, а люди разъехались, оставшиеся школы пришлось даже объединять с детсадами.

Тем не менее, как считает Игорь Олин, даже в этих условиях малокомплектные школы можно было бы сохранить, изменив существующие нормативы подушевого финансирования. Если в школе учится тысяча человек, денег хватит на все. А если 40 или 60? Что уж тут говорить о зарплатах учителей... По данным региональной КСП, год назад, когда проводилась проверка расходов в системе образования, зарплата учителей как по учреждениям, так и по муниципальным образованиям области различалась в три раза - от 12,5 тысячи рублей до 36,2 тысячи.

По мнению Олина, хоть для малокомплектных школ и предусмотрены повышающие коэффициенты, они недостаточны. В этих условиях экономически более выгодно объединить несколько школ в одну. Что уже и происходит. Но это дело надо больше доверять местному самоуправлению, руководители которого лучше знают ситуацию.

...И законодательство

Как считает бывший глава регионального департамента образования, а сегодня депутат Законодательного собрания Кировской области Анатолий Чурин, в маленьких деревнях, где учеников практически не осталось, школы уже не сохранить. Но сейчас люди начали покидать и крупные поселки с населением около 500 человек. Если закрыть школы и в них, тут же последует дальнейшее сокращение числа жителей, что приведет к запустению очередной территории. В этой ситуации нужно четко определиться с населенными пунктами, которые еще не совсем бесперспективны, и школы в них активно поддерживать.

- Но для этого надо менять существующее законодательство, - говорит депутат. - Сегодня нет закона о малокомплектной школе в РФ. Нужно разрабатывать единую отраслевую систему оплаты труда, единую систему финансирования с льготами для небольших школ. Чтобы снизить неравенство не только между учителями, но и между учениками. У ученика крупной школы все равно больше преимуществ. Сейчас новое руководство федерального Министерства образования вводит термин "унитарная школа". Его смысл в том, что все школы должны быть государственными и нужно поддерживать их вне зависимости от количества учеников, создавая для всех детей равные возможности.

Между тем, в населенных пунктах, где сельхозпредприятия оказывают поддержку образовательным учреждениям, школы не только не сворачивают свою деятельность, но и развиваются. Например, в селе Старый Ирюк (Малмыжский район Кировской области) уже более тридцати лет работает спортивная секция по тяжелой атлетике и единоборствам. Здесь постоянно занимаются 20-25 ребят, причем не только из Старого Ирюка, но и из соседних деревень. Секцию ведет Рафик Шарафеев (на снимке), тренер по греко-римской борьбе. За 34 года работы он подготовил чемпиона России по греко-римской борьбе Ильдара Гайфутдинова, шесть призеров первенства России по борьбе кереш, десять мастеров спорта (в том числе международного класса) и кандидатов в мастера. "Все благодаря колхозу", - скромничает Рафик Шарафеев. На соревнованиях российского уровня его воспитанники ежегодно входят в десятку лучших - это как минимум. А на первенстве РФ по борьбе кереш в 2018 году шесть учеников Шарафеева стали призерами.

Комментарий

Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области:

- Обращения по поводу предполагаемого закрытия школ идут постоянно. Какие-то из них удается отстоять, но это не значит, что им не будет грозить ликвидация либо реорганизация через год-два. До ликвидации дело доходит, как правило, в тех случаях, когда сами здания школы не соответствуют предъявляемым требованиям и становятся просто опасными. В этих условиях очень многое зависит от самих руководителей небольших школ, и не всегда количество учеников является "приговором".

Приведу такой пример. Директор одной из сельских школ выступал против ее закрытия, поскольку "сложно будет возить детей", и приводил массу других аргументов. Но, как выяснилось на месте, три четверти ребят из этого населенного пункта уже сами ездят в школу райцентра именно из-за качества обучения. Люди проголосовали ногами.

И в то же время есть обратный пример: в небольшую школу села Архангельского в Шабалинском районе ездят дети из соседних населенных пунктов, хоть школа в своем райцентре и ближе. Потому что директор архангельской школы смогла организовать прекрасные условия для обучения.

Есть даже школы, где учится по 20 и меньше детей, но их не закрывают, поскольку поддержку им оказывают местные сельхозпредприятия, чтобы удержать людей. Плюс сейчас большие возможности школам в глубинке дает дистанционное обучение. Благодаря ему сельские дети получают то же образование, что и в областном центре.