Первый вице-премьер Андрей Белоусов спустился в шахту Кузбасса

Правительство Кемеровской области заключило соглашение с РЖД о гарантированной до конца года отгрузке угля в восточном направлении на экспорт. Важнейший для региона документ был подписан после совещания с участием первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова, министра транспорта Евгения Дитриха и руководителей угольных компаний.

Из-за падения мировых цен на уголь и снижения спроса на этот вид топлива в западных странах бюджет Кузбасса в 2019 году потерял 14,3 миллиарда рублей, а за два месяца текущего года - 4,3 миллиарда. Но это всего лишь сухие цифры, а вот за ними стоят судьбы множества людей. Чтобы острее прочувствовать суть труда горняков и проблемы отрасли, первый вице-премьер Андрей Белоусов сначала облетел область на вертолете, потом спустился в забой шахты "Талдинская-Западная-1", а поднявшись наверх, пообедал в шахтерской столовой и пообщался с горняками. Кстати, их в Кузбассе больше ста тысяч. А с семьями - 1,3 миллиона, и это половина населения Кемеровской области. Молодые представители шахтерских городов Киселевска и Прокопьевска поделились с первым вице-премьером своей мечтой - они хотят, чтобы и их дети продолжали жить в Кузбассе. Но для этого нужны достойные условия. "Насильно в регионе никого не оставишь", - заметил губернатор региона Сергей Цивилев.

Потери двух первых месяцев 2020 года по отгрузке угля будут восполнены, провал компенсирован, и по итогам года отгрузка угля выйдет на уровень 2019-го

- Посещение шахты оставило самые сильные впечатления. Я всегда испытывал огромное уважение к людям, которые работают в шахтах, и считал, что шахтер - профессия героическая, ее можно сравнить с профессией офицера, - сказал Андрей Белоусов. - Но когда "потрогаешь" эту работу, уважение приобретает еще большую глубину. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям достойную жизнь и достойную зарплату. И сегодня это связано прежде всего с вывозом угля в восточном направлении на экспорт. Это задача, из-за которой я сюда приехал.

Поднявшись наверх, первый вице-премьер пообедал в шахтерской столовой и пообщался с горняками. Фото: Евгений Курсков

Объемы отгрузки угля планируется перераспределить с западного направления на восточное. По словам Сергея Цивилева, вывоз добытого угля на Восток до сих пор тормозился. Одна из причин - отсутствие согласованности в действиях железнодорожников и угольщиков. Чтобы преодолеть это затруднение, решено создать специальный штаб, который возглавит Евгений Дитрих.

Ранее железнодорожники принимали заявки на отгрузку угля только на месяц вперед. Определение объемов до конца года - огромный шаг навстречу угольщикам, которые в результате получат фиксированные цены на продукцию и смогут освободить склады от скопившихся запасов. Для РЖД уголь тоже стратегически важен: он составляет 29% погрузки в России и 44% от объема российского железнодорожного грузооборота.

Существенно затрудняет экспорт угля в восточные страны медленная модернизация так называемого Восточного полигона РЖД - БАМа и Транссиба. Андрей Белоусов предложил создать отдельное законодательство для их модернизации, по аналогии со строительством Керченского моста в Крыму и олимпийских объектов в Сочи. "В условиях сложной ситуации в экономике мира и в экономике Российской Федерации нам нужно для этого пойти на беспрецедентные меры... В этом смысле полигон Восточный для вывоза угля мы приравниваем к Олимпиаде в Сочи и строительству Крымского моста. Нужно это все сделать и принять это в течение весенней сессии, и реализовать собственно стройку", - сказал он.