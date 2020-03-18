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18.03.2020 19:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские предприятия начали выпускать уникальные маски

Текст: Айгуль Камаева, Наталья Саванкова, Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
В Уфе запускают производство многоразовых медицинских масок из марли. В каждой упаковке будет по три маски, цена - 70 рублей. Первую партию многоразовых масок выпустили и в Пензе. Цена - до 25 рублей.

Мастерицы госпредприятия башкирских художественных промыслов "Агидель", привыкшие создавать эксклюзивные модели одежды с национальным колоритом, теперь взялись за пошив медицинских масок многоразового использования из марли. А в Пензе выпустили первую партию масок из особого полотна. Их можно стирать и проглаживать несколько раз в день для сохранения барьерного эффекта.

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Так предприятия отреагировали на повышенный спрос и адаптировали производственную линию под востребованную продукцию. В пензенских аптеках маски не купить, в интернет-магазинах их можно отловить по 450 рублей за упаковку из пяти штук. Ненамного лучше была ситуация и в Уфе.

"Все страны испытывают дефицит масок, у нас их тоже нет, так как поставки были в основном из-за рубежа. Но иностранные государства в сложившихся условиях запретили вывозить медицинские изделия. Поэтому остается надеяться только на себя", - рассказывает руководитель пензенской компании Антон Колосков.

Мастерицы башкирских художественных промыслов, привыкшие создавать эксклюзивную одежду, теперь взялись за пошив медицинских масок

- 18 марта в сеть госаптек поступило 15 тысяч одноразовых масок, которые распределят по всему региону, но с упором на Уфу. Также 18 марта в столице Башкирии организовали свое производство многоразовых масок из марли на базе швейной мастерской "Агидель", - сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Существующие мощности пензенской компании способны выпускать 1,5 тысячи масок в сутки. Но поставки в аптеки начнутся только после того, как удастся пройти госрегистрацию в Росздравнадзоре. Это непростая процедура, к тому же затратная по времени. Российские производители просят упростить ее в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

В Вологде тоже возобновят производство многоразовых масок. Такое решение приняли на заседании городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Аптеки уже заключили договоры на поставку масок. Достигнута договоренность с городскими швейными предприятиями. Сейчас закупается марля, и работы начнутся в ближайшее время. Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, они появятся в продаже уже в течение этой недели. Кроме того, в Вологде сегодня начнут выпускать дезинфицирующий раствор хлоргексидина на спиртовой основе.

Дневник на карантине

COVID-19 добрался до Новосибирска

Десять дней нахожусь на карантине после возвращения из Испании. Вчера стало известно, что и в Новосибирске появился один человек с подозрением на заражение новым коронавирусом.

Подруга присылает селфи и подпись: "С сегодняшнего дня нельзя по Праге передвигаться с открытым ртом и носом". А как у нас? А у нас - это проблема.
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На улицах Новосибирска - суета. Идет настоящая охота за медицинскими масками. Часто безуспешная. Кстати, самый популярный вопрос, с которым обращаются жители области на телефон "112" (система экстренных оперативных служб): "Где купить маску?"

Слежу, что об этом пишут в соцсетях. "Звонил туда-то, по аптекам. Нигде нет". "Девушка на "горячей линии" не знает, где взять маску". "В аптеках говорят, что масок нет из-за отсутствия сырья на заводах-изготовителях. А это какое-то сложное производство?"

"Купила марлю. Буду шить", - нашла выход приятельница. Собственно, многие уже пошли по этому пути. То, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать маски только людям с симптомами ОРВИ, никого не останавливает. Маски в первую очередь хотят видеть на прелестных детских лицах. "Так спокойнее. Руками меньше будет к лицу прикасаться", - объяснила свой порыв мама третьеклашки.

Между тем в распоряжении главы региона № 44-р от 16 марта 2020 года "О противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области" говорится, что в регионе должны быть приняты меры по поддержке неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (маски). Хочется верить, что это начнет действовать незамедлительно.

Подготовила Наталья Решетникова

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