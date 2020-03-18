В Красноярском крае за взятки задержали семерых инспекторов ГИБДД

В Красноярском крае прошло задержание семерых инспекторов ГИБДД. По предварительным данным, их подозревают в поборах с грузоперевозчиков - за взятки они разрешали хозяевам автотраспортных средств перевозить без нужных документов и разрешений крупногабаритные грузы.

Как сообщает ТАСС, полицейские были задержаны оперативниками ФСБ и сотрудниками управления собственной безопасности.

Сейчас семеро сотрудников ГИБДД Березовского, Емельяновского, Бородинского и Уярского районов, а также двое заместителей начальников муниципальных отделов Госавтоинспекции и оперативный дежурный Уярского межмуниципального отдела полиции находятся под стражей.

Задержанным инкриминируют ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки" организованной группой. Санкция по этой статье предусматривает для обвиняемых лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.