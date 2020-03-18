В Новосибирске продлили арест директору Института горного дела СО РАН

Заельцовский районный суд Новосибирска оставил под стражей директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко, который обвиняется в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе суда, решение принято с учетом характера и тяжести инкриминируемых преступлений, а также сведений о личности фигуранта дела. Сам Кондратенко возражал против ходатайства следователей о продлении ареста.

Как следует из материалов уголовного дела, представители руководства новосибирского НИИ, используя служебное положение, заключали фиктивные договоры на проведение научно-исследовательских работ. Сотрудники института и сторонних организаций "путем обмана" были вовлечены в эти исследования, но деньги, причитающиеся институту по контрактам, якобы шли в карман руководителей. Такие образом, по мнению следствия, работники администрации завладели суммой свыше 2,7 миллиона рублей.

Эта схема, как считают следователи, действовала в институте с августа 2017 года, но есть и другие эпизоды. Так, в декабре 2018 года замдиректора ИГД СО РАН совместно с "неустановленным лицом" из руководства института начислили одному из научных сотрудников премию почти в 540 тысяч рублей. Это также оценивается как ущерб, причиненный НИИ. А в период времени с конца мая 2017-го по январь 2018 года в учреждении похитили средства научного гранта в размере 411 тысяч рублей.

Ранее в рамках уголовного дела следователи провели обыски и выемку документов в новосибирском институте.