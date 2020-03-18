Бойца Росгвардии наградили за спасение ребенка из горящего дома

Беда случилась в Новом Уренгое в январе - загорелся двухэтажный жилой дом. Людям просто повезло, что случайным свидетелем пожара оказался сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант полиции Муслим Атаев, который был в этот день выходным. Он незамедлительно сообщил о случившемся в службу спасения, а сам, не дожидаясь приезда спасателей, приступил к эвакуации жильцов. Ему удалось вынести из окна второго этажа мальчика, который кричал о помощи.

Сегодня росгвардейцу вручили ведомственную медаль "За спасение".