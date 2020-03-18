Новости

В Татарстане рассказали о потерях туриндустрии из-за коронавируса 16:25
Пятый россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ 16:24
Бойца Росгвардии наградили за спасение ребенка из горящего дома 16:24
Бороться с коронавирусом в Латвии начали на русском языке 16:19
В храмах Заполярья иконы стали протирать спиртовым раствором 16:16
Видео: Volkswagen повис в окне третьего этажа дилерского центра 16:12
Власти Москвы рассказали, когда завершится реставрация Северного речного вокзала 16:10
"Роскосмос" эвакуирует сотрудников с космодрома Куру из-за COVID-19 16:07
Дефицит клапанов для аппаратов ИВЛ в Италии решили с помощью 3D-принтера 16:06
Марат Хуснуллин: Антикризисные меры Правительства РФ минимизируют влияние коронавируса на строительную отрасль 15:51
Во "ВКонтакте" появился официальный аккаунт оперативного штаба 15:50
В Москве подтверждены еще 30 случаев коронавирусной инфекции, всего в данный момент зарегистрировано 86 случаев 15:48
Белорусы могут находиться в транзитной зоне аэропортов Москвы не более суток 15:43
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с интернет-спутниками 15:38
Из-за снегопада на границе РФ и Грузии скопилось 655 грузовиков 15:38
В Новороссийске из-за пожара в кафе эвакуировали 50 посетителей 15:36
Сотрудника салона сотовой связи в Костроме задержали за прослушку клиентов 15:36
Московская филармония на время отмены концертов начинает "Домашний сезон" 15:35
Машина скорой помощи опрокинулась на юго-западе Москвы 15:35
Lada 4x4 получила "злую" версию 15:30
Депутат Рады из партии Зеленского заразился коронавирусом 15:28
В Нижнем Новгороде у студента из Ирака выявили коронавирус 15:28
Врачи показали под I Will Survive правила мытья рук 15:28
В Калуге москвича осудили на 13 лет за растление малолетних 15:26
Более 85% музеев признают необходимость цифровой трансформации 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
"Существует ли страховая защита от коронавируса?". Пресс-конференция в "РГ"
18.03.2020 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бойца Росгвардии наградили за спасение ребенка из горящего дома

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: Пресс-служба Росгвардии Фото: Пресс-служба Росгвардии
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Беда случилась в Новом Уренгое в январе - загорелся двухэтажный жилой дом. Людям просто повезло, что случайным свидетелем пожара оказался сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии младший сержант полиции Муслим Атаев, который был в этот день выходным. Он незамедлительно сообщил о случившемся в службу спасения, а сам, не дожидаясь приезда спасателей, приступил к эвакуации жильцов. Ему удалось вынести из окна второго этажа мальчика, который кричал о помощи.

Сегодня росгвардейцу вручили ведомственную медаль "За спасение".

Пожароопасный сезон введен в 14 регионах России
Происшествия ЧП Пожары Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Кравцов: В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля
Черногория дала согласие на возвращение российских туристов
Цена нефти Brent упала ниже 28 долларов впервые с 2016 года
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах