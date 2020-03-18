18 марта по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в центральный аппарат были переданы материалы проверки, организованной по факту реставрации ряда исторических объектов в Санкт-Петербурге. Ранее представители общественности и жители города утверждали, что фирма, выполнявшая реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, некачественно выполнила работы и нарушила сроки их проведения. Главным следственным управлением после проверки данных было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств по государственным контрактам о выполнении реставрационных работ по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ход расследования поставлен на контроль председателя СК России. Напомним, это уже далеко не первое дело, возбужденное по фактам хищений госсредств, выделенных на реставрацию культурных объектов и исторических памятников. В 2016 году на всю страну прогремело так называемое "дело реставраторов", по которому был осужден экс-замминистра культуры Григорий Пирумов. В Калининградской области возбудили дело о незаконной добыче янтаря