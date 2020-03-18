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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Доцент вменяем

Поставлена точка в расследовании дела бывшего преподавателя Олега Соколова
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
18 марта Следственный комитет сообщил, что в его центральном аппарате завершено расследование уголовного дела бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова. Ученого обвинили в совершении тяжких преступлений - в убийстве и в незаконном приобретении и хранении оружия.
Олег Соколов. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Олег Соколов. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Олег Соколов. Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Дело доцента расследовалось в Москве исключительно из-за слишком большого общественного резонанса.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила корреспонденту "РГ" следующее:

- По данным следствия, Олег Соколов совершил убийство аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко. В ходе следствия он признал свою вину.

Фото: iStock
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Представитель ведомства Александра Бастрыкина говорит, что следствием собрана достаточная доказательственная база.

Теперь тома уголовного дела отправлены, как того требует закон, в Генеральную прокуратуру РФ "для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения".

Когда стали известны жуткие подробности убийства, главным предположением было то, что Соколов просто психически нездоров. И такое убеждение держалось долго, до самого окончания специальной экспертизы.

Дело в том, что проходить подобные исследования в институте Сербского по закону обязаны все, кто совершает тяжкое преступление, в первую очередь убийство.

И если врачи скажут, что подозреваемый или обвиняемый нездоров и не отдавал отчета в том, что творил, то судить его не будут. Он отправится в специализированное лечебное заведение закрытого типа за колючей проволокой. Где за ним будут наблюдать. И тут два варианта - если комиссия, которая регулярно проверяет таких пациентов, решит, что человек здоров, то его будут судить.

Если надежд на выздоровление человека нет, то убийца останется в психушке на всю жизнь.

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Соколов прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Она показала его вменяемость на момент совершения преступления.

По словам его адвоката, суд может рассмотреть это уголовное дело уже в апреле нынешнего года.

Напомним, что Олег Соколов считается одним из активистов движения военно-исторической реконструкции в России. Его же называют крупным специалистом по военной истории Франции.

Плюс к этому Соколов - кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ.

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После совершения преступления он был уволен с работы, так что на сегодня Соколов уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета.

Следствие по его делу прошло, можно сказать, в рекордные сроки. Что для подобных дел считается редкостью. Возможно, из-за того что историк признал вину сразу после задержания.

Напомним, Соколов 7 ноября прошлого года застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза. В ночь на 9 ноября он попробовал избавиться от тела, расчленив его. Утром в тот же день Соколова вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком. Спасителям показалось, что выпивший упал и тонет. Так оно и было. Но в рюкзаке спасенного пожилого человека лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Жертвой доцента оказалась его ученица, с которой он жил в своей квартире на набережной Мойки. Там же чуть позже и нашли ее обезглавленный труп.

Следствие по его делу прошло, можно сказать, в рекордные сроки. Что для подобных дел считается редкостью

После страшной находки леденящие душу детали всплывали практически ежедневно.

Так оказалось, что после убийства сожительницы Соколов не просто оставил ее тело в квартире, а умудрился принимать в ней гостей.

Пришедшие не знали, что за закрытой дверью одной из комнат лежит мертвое тело.

Мотивом своего поступка он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".

Потерпевшими следствие признало родителей погибшей аспирантки, которые не дают никаких комментариев, не участвуют в многочисленных передачах и попросили журналистов оставить их в покое.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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