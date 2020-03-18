СК проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории

Центральный аппарат Следственного комитета России приступил к изучению материалов проверки по делу о реставрации Санкт-Петербургской консерватории. Поручение об этом дано главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по факту хищения денежных средств при выполнении государственных контрактов на реставрацию здания консерватории, являющегося историческим объектом, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). На необходимости тщательного расследования настаивали представители петербургской общественности, считающие, что фирма-исполнитель нарушила сроки проведения ремонтных работ, которые к тому же были некачественно выполнены.

Председатель Следственного комитета поставил ход расследования этого уголовного дела под личный контроль.

Ранее заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил "РГ", что проект реконструкции петербургской консерватории был признан некачественным, а выполнявшая его компания - несостоятельной.