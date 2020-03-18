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18.03.2020 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит на мошенничество реставрацию петербургской консерватории

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Центральный аппарат Следственного комитета России приступил к изучению материалов проверки по делу о реставрации Санкт-Петербургской консерватории. Поручение об этом дано главой ведомства Александром Бастрыкиным.

Мединский: Ремонт петербургской Консерватории завершат в 2020 году

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, по факту хищения денежных средств при выполнении государственных контрактов на реставрацию здания консерватории, являющегося историческим объектом, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). На необходимости тщательного расследования настаивали представители петербургской общественности, считающие, что фирма-исполнитель нарушила сроки проведения ремонтных работ, которые к тому же были некачественно выполнены.

Председатель Следственного комитета поставил ход расследования этого уголовного дела под личный контроль.

Ранее заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщил "РГ", что проект реконструкции петербургской консерватории был признан некачественным, а выполнявшая его компания - несостоятельной.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Правительство Минкультуры Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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