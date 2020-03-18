В центре Петербурга нашли росгвардейца с простреленной головой

В Михайловском саду Санкт-Петербурга ночью обнаружили раненного в голову 28-летнего старшину отдела вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Старшина был ранен, находясь на своем посту. Его привезли в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии поздним вечером.

Спасти его жизнь не удалось: около 05.00 часов раненый умер.

В настоящее время по факту происшедшего проводится служебная проверка, направленная на уточнение всех обстоятельств случившегося, уточнили в пресс-службе.