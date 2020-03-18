В Петербурге преступная группа задержана за мошенничество с кредитами

В результате оперативно-следственных действий сотрудников ФСБ и МВД пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконные банковские операции, сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам сотрудников ведомства, основой построения преступной деятельности являлось создание финансовых схем в кредитных организациях различных регионов. Группа действовала на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре.

Установлено, что часть денежных средств, которые получили члены группы, были, легализованы через подконтрольные организации: их использовали для приобретения недвижимости на территории Санкт-Петербурга и Комсомольска-на-Амуре.

Проведено более 55 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах, которые они занимали, в том числе в помещениях АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт". Обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие преступную деятельность членов группы: печати фиктивных организаций, материалы теневой бухгалтерии, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денежных средств для приобретения аэропорта и его активов. Изъяты и денежные средства - более 60 миллионов рублей и около одного миллиона долларов.