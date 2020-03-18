Крымчане отметят шесть лет воссоединения с Россией

18 марта Республика Крым и Севастополь отмечают День Воссоединения полуострова с Россией. Именно в этот день шесть лет назад президент РФ Владимир Путин, руководители Крыма и народный мэр Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным с 2015 года, когда был подписан соответствующий республиканский закон.

- Выбор, который мы сделали в 2014 году, был цивилизационный, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Мы боролись не за зарплаты и пенсии, мы хотели вернуться на свою родную историческую родину. Шесть лет назад мы ясно показали всему миру, что главным творцом истории является народ, объединенный общими идеалами.

- Для людей, которые не живут в городе-герое Севастополе, сложно понять, что залог стабильности и спокойствия - это триколор, который развивается над зданием, это привычка в полдень сверять часы по залпу орудий из Константиновской батареи, стоящие в бухтах корабли Черноморского флота, - считает губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - Всего этого могло не быть, если бы не решимость горожан, верность исторической памяти и Родине, которую севастопольцы бережно хранили все предыдущие годы. Всего этого могло не быть, если бы не наш президент Владимир Путин, который подержал выбор севастопольцев и крымчан.

В городах полуострова сегодня пройдут праздничные мероприятия, посвященные 6-й годовщине общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией. Утром с площади Ленина в Симферополе начнется праздничный автомотопробег на гору Гасфорту, в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба "Ночные Волки" и все желающие.

В 11 часов в Семинарском сквере пройдет патриотический молодежный квест, посвященный воссоединению Крыма с Россией. В Симферополе у мемориала "Скорбящая" на месте массовых расстрелов в года Великой Отечественной войны пройдет акция "Сад памяти". На площади 6,1 гектара ветераны, волонтеры и школьники высадят более 200 деревьев - крымских сосен и кленов.

В Керчи в 11 часов 75 саженцев деревьев высадят в Приморском сквере. А в Феодосии в селе Ближнее запланирована выставка военной атрибутики поискового отряда "Акмонай", полевая кухня, квест "Освобождение Феодосии". Также будут высажены 150 саженцев крымского клена, хвойные и плодовые деревья.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие массовые мероприятия были отменены, но в Сети запущен флешмоб #крымроссия2020 в Instagram. С его помощью пользователи соцсетей могут в своем профиле разместить фото с использованием маски "Я люблю Крым" и поздравить крымчан с Днем Воссоединения полуострова с Россией.