На Кубани и в Адыгее временно ограничили работу мечетей

В Республике Адыгея и Краснодарском крае временно ограничили работу мечетей в целях защиты от распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман региона.

В частности, до 20 апреля решено отказаться от пятничной проповеди (хутба), прихожанам старше 60 лет рекомендовано воздержаться от посещения молитвенных домов. Также отменяются все факультативные занятия, уроки, лекции и массовые мероприятия в мечетях.

Как пояснили в Духовном управлении Республики Адыгея и Краснодарского края, в коллективных молитвах сейчас могут принимать участие до 50 человек, поэтому прихожан воздержаться от посещения коллективных молитв на период ограничения и совершать их дома.