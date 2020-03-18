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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин надеется, что "шпиономания" не станет массовой практикой в мире

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин надеется, что "шпиономания" не станет распространенной практикой в отношениях других стран с Россией. Такое мнение он высказал в среду в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя.

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"Мы наблюдаем у некоторых наших партнеров "шпиономанию", когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов - не по одному, а целыми коллективами", - сказал глава государства.

Он отметил, что Россия как правило отвечает зеркально на такие действия, "но ничего хорошего для развития международных отношений это не сулит".

"Надеемся, что это не будет массовой практикой", - сказал Владимир Путин.

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