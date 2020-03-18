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18.03.2020 18:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин назвал нелепыми попытки усомниться в выборе крымчан

Текст: Кира Латухина (Севастополь)
Воссоединение Крыма с Россией президент назвал знаковым событием для всей страны. Все попытки создать сложности жителям полуострова рассыпались, заявил он. Выбор сделан.

Шесть лет назад был подписан договор о воссоединении. "Это справедливое и долгожданное событие и для крымчан, и для всей страны", - сказал Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Люди сделали свой выбор, а те, кто пытается поставить его под сомнение, сами понимают нелепость попыток подобного рода, подчеркнул глава государства. Это вызывает сначала оторопь, потом усмешки, заметил он.

"Мост визуализировал воссоединение Крыма с Россией", - заявил Путин. И все попытки других стран создать сложности людям, которые здесь проживают, разбились, рассыпались, прежде всего, о желание людей быть с Россией, добавил он. Сейчас все восстановилось: и электро- и газоснабжение, теперь еще и инфраструктурное - в виде моста. Впрочем, еще многое предстоит сделать, заключил президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

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