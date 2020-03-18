Путин объяснил суть запрета на второе гражданство для чиновников

Президент России Владимир Путин уверен, что конституционная норма о запрете на иностранное гражданство для должностных лиц не имеет ничего общего со "шпиономанией" и закрытием границ. Такое мнение он высказал в среду в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя.

Глава государства пояснил, что эта поправка "касается только высших должностных лиц". "Если кто-то претендует на должность президента, председателя правительства, министра, то все его чаяния и устремления должны быть связаны с русским народом и другими народами РФ и с нашим государством, у него не может быть никаких интересов на стороне", - сказал он.

Путин также напомнил, что законодательство позволяет гражданам иметь недвижимость и счета за границей. "Но если человек претендует на то, чтобы руководить страной или влиять на политику Российского государства, а от этой политикой зависят судьбы миллионов россиян, то тогда это личный выбор - или ты хочешь иметь счета и недвижимость за границей, или хочешь служить государству", - подчеркнул он, добавив, что "ничего общего со "шпиономанией" и закрытием границ это не имеет и иметь не может".

Те, кто утверждают иное, блефуют или пытаются повлиять на внутриполитические процессы в России. "С чем мы никогда не соглашались и не согласимся", - заключил Путин.