Путин пообещал исправить указ о жилье для ветеранов МВД

Президент РФ Владимир Путин пообещал исправить "упущение", допущенное в его указе об обеспечении жильем ветеранов МВД.

Вопрос о жилье для ветеранов МВД в среду прозвучал в ходе встречи главы государства с общественностью Крыма и Севастополя​​​. По словам общественников, в очередях в Севастополе сейчас находятся около 380 человек, в Республике Крым - более 800 человек. В феврале 2018 года был издан указ президента РФ об обеспечении жильем сотрудников и ветеранов органов МВД. Однако документ касается только тех, кто служил во внутренних войсках.

По мнению Путина, вопрос "носит практический характер". "Думаю, что при подписании соответствующих документов там указано. Просто это упущение. Мы должны это исправить, мы это сделаем", - сказал он.

Общественники также попросили главу государства сделать Севастополь "патриотической столицей" России. По мнению Владимира Путина, "Севастополь в силу исторических причин по факту является таким городом".