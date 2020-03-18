Путин пообещал восстановить права ветеранов-черноморцев

Президент России Владимир Путин считает необходимым восстановить права на льготы ветеранов-черноморцев, которые в 60-70-годы участвовали в решении задач в Сирии, Эфиопии, Египте. Об он заявил на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

Помощник военного комиссара Севастополя по работе с ветеранами Сергея Литвиненко рассказал главе государства, что эти военнослужащие в свое время получили советские награды за боевые заслуги и право на определенные льготы. Однако после вхождения Крыма в состав России, ветеранам было отказано в льготах, так как соответствующая директива якобы утратила силу.

"Нарушенные права ветеранов должны быть восстановлены, согласен с вами, сделаем это", - ответил Путин. Он считает, что ситуация "связана с коллизией каких-то там актов нормативных". "В какой-то момент в соответствующих структурах, в данном случае Минобороны, возникли сомнения по поводу того, принимали ли все эти ветераны непосредственное участие в боевых действиях. То есть можно быть на корабле, но участия в боевых действиях не принимать", - полагает Путин. Он подчеркнул, что новые нормативные акты не должны ухудшать положение граждан, на что постоянно указывает и Конституционный суд. "Если люди когда-то получали (льготы), отменять уже нельзя", - заявил Путин и пообещал разобраться в ситуации.