Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать госпосты

Поправки в Конституцию не станут препятствием для жителей Крыма и Севастополя занимать важные государственные посты. Слухи на эту тему развеял президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе.

Поправки в Основной закон, в частности, вводят запрет для федеральных депутатов, премьер-министра, министров, глав федеральных ведомств, губернаторов и судей иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Кандидат в президенты должен будет 25 лет постоянно жить в России и никогда не иметь ни иностранного паспорта, ни вида на жительство.

Собеседница спросила президента, смогут ли крымчане претендовать на высшие посты.

- Если внимательно почитать текст, то из него сразу понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение, - ответил Путин. - И там прямо прописано, что если какая-то территория либо часть территории другого государства вошла в состав Российской Федерации, то на людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются.

Ограничение, связанное с занятием высших должностей в государстве, не распространяется даже на тех, кто не мог официально выйти из гражданства Украины, но получил российское гражданство, подчеркнул российский лидер.

В связи с возникновением таких слухов Путин также отметил, что "есть желающие поиграть на чувствах крымчан и сказать, что они не совсем граждане России".