Новости

Путин объяснил отсутствие транспортного сообщения Минска с Крымом 20:01
Путин надеется, что "шпиономания" не станет массовой практикой в мире 19:52
Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии 19:45
Росавиация: Черногория выдала разрешение на один рейс для вывоза россиян 19:39
Захарова: Власти Черногории разрешили эвакуацию россиян 19:34
Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать госпосты 19:30
Минобрнауки не будет вводить карантин в студенческих общежитиях 19:24
Боно из U2 спел в поддержку итальянцев в День святого Патрика 19:21
Открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей 19:20
В Туапсе заместителя транспортного прокурора арестовали за взятки 19:20
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу 19:10
На Кубе зарегистрирован первый смертельный случай от COVID-19 19:09
Путин: Россия должна преодолеть последствия революции 1917 года 19:06
Немецкие вирусологи сообщили о новых симптомах коронавируса 19:01
Видео: Боно из U2 написал посвященную итальянцам балладу 18:56
Более 60 компаний по миру работают над вакциной и лекарствами от COVID-19 18:53
Кантемир Балагов попал в список неординарных молодых европейцев Forbes 18:44
Оперштаб: пожилым москвичам лучше временно находиться дома 18:42
В Беларуси впервые в формате 4К снят фильм о Туровском луге 18:38
Новые бесплатные предложения открылись для тех, кто сидит дома 18:18
Юрий Любимов назначен первым заместителем министра юстиции РФ 18:13
Губернатор Воробьев призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку 18:10
Путин подписал закон о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка 18:04
Синоптики: В Москву снова вернется зима 18:02
В России стали производить меньше автомобилей 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
18.03.2020 19:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу

Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Текст: Кира Латухина (Севастополь)
Информация Минздрава по коронавирусу оперативная и абсолютно достоверная, так будет и дальше, все под контролем. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в Севастополе на встрече с общественностью и призвал проявлять дисциплину и не надеяться "на авось".

Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу. Кто-то их распространяет бессознательно, кто-то осознанно, с целью вызвать панику, продолжил он. Органы власти могут не владеть целиком информацией, потому что люди не обращаются сами или не знают, что больны, заметил Владимир Путин. "Но все, что дается Минздравом, - это объективная информация, которой они сами владеют. Так и будет в дальнейшем", - заверил он. Информация будет оперативной и абсолютно достоверной.

Минздрав держит все под контролем, и наша страна намного лучше выглядит чем другие - где тысячи заболевших и сотни ушедших из жизни, сказал президент. В основном это люди старшего поколения, у кого есть сопутствующие заболевания, которые подавляют иммунитет.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Митрополит Иларион: С коронавирусом лучше перестраховаться, чем недооценить

Тем не менее Владимир Путин потребовал от правительства и соответствующих учреждений в регионах подготовить мероприятия упреждающего характера, которые нужно вводить по мере необходимости. На местах виднее, переводить ли школы на дистанционное обучение, привел он пример. Все это будет постоянно мониторить рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы, работа будет идти через руководителей регионов.

"Все под контролем, надеюсь, так будет и в дальнейшем. Будем наращивать усилия", - заверил глава государства. "Китайцы - молодцы, эффективно очень отработали. В Европе совсем плохо, но наши люди есть везде в большом количестве", - заметил он. Заранее сложно было спрогнозировать, что границы закроют: были планы, путевки, билеты. Путин обещал, что все будет сделано по максимуму, чтобы помочь людям.

"Мы должны объединять усилия и помогать друг другу, проявить максимальную дисциплину", - призвал президент. "Никакой расхлябанности здесь быть не должно", - указал он, добавив, что "известный русский авось" в данном случае абсолютно непригоден и его нужно "отложить в сторонку". А органам власти - проявить компетентность.

Напомним, что российская вакциона от Эболы оказалась самой эффективной в мире, глава государства подчеркнул, что надеется на то, что и вакциона от коронавируса будет разработана в обозначенные ему сроки, которые он пока называть не стал. А на злонамеренную информацию лучше не обращать внимание. "Надо смотреть и следить за официальной информацией, она достоверна", - заключил Путин.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Росавиация: Черногория выдала разрешение на один рейс для вывоза россиян
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
"Евровидение-2020" отменили: что будет дальше
Поступить на службу по контракту в армию теперь можно онлайн
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента