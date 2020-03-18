Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу

Президент призвал не верить фейкам и вбросам по коронавирусу. Кто-то их распространяет бессознательно, кто-то осознанно, с целью вызвать панику, продолжил он. Органы власти могут не владеть целиком информацией, потому что люди не обращаются сами или не знают, что больны, заметил Владимир Путин. "Но все, что дается Минздравом, - это объективная информация, которой они сами владеют. Так и будет в дальнейшем", - заверил он. Информация будет оперативной и абсолютно достоверной.

Минздрав держит все под контролем, и наша страна намного лучше выглядит чем другие - где тысячи заболевших и сотни ушедших из жизни, сказал президент. В основном это люди старшего поколения, у кого есть сопутствующие заболевания, которые подавляют иммунитет.

Тем не менее Владимир Путин потребовал от правительства и соответствующих учреждений в регионах подготовить мероприятия упреждающего характера, которые нужно вводить по мере необходимости. На местах виднее, переводить ли школы на дистанционное обучение, привел он пример. Все это будет постоянно мониторить рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы, работа будет идти через руководителей регионов.

"Все под контролем, надеюсь, так будет и в дальнейшем. Будем наращивать усилия", - заверил глава государства. "Китайцы - молодцы, эффективно очень отработали. В Европе совсем плохо, но наши люди есть везде в большом количестве", - заметил он. Заранее сложно было спрогнозировать, что границы закроют: были планы, путевки, билеты. Путин обещал, что все будет сделано по максимуму, чтобы помочь людям.

"Мы должны объединять усилия и помогать друг другу, проявить максимальную дисциплину", - призвал президент. "Никакой расхлябанности здесь быть не должно", - указал он, добавив, что "известный русский авось" в данном случае абсолютно непригоден и его нужно "отложить в сторонку". А органам власти - проявить компетентность.

Напомним, что российская вакциона от Эболы оказалась самой эффективной в мире, глава государства подчеркнул, что надеется на то, что и вакциона от коронавируса будет разработана в обозначенные ему сроки, которые он пока называть не стал. А на злонамеренную информацию лучше не обращать внимание. "Надо смотреть и следить за официальной информацией, она достоверна", - заключил Путин.