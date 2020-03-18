Путин рассказал о значении поправок в Конституцию о МРОТ и пенсиях

Закрепление в Конституции социальных гарантий сделает невозможными законодательные "трюки", позволявшие обходить эти требования. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с общественностью Крыма и Севастополя.

В поправках в Конституцию, которые будут вынесены на общероссийское голосование, предлагается закрепить в Основном законе ключевые социальные гарантии. Это положение о ежегодной индексации пенсий, пособий, а также о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума.

Президент отметил, что эти положения и так предусмотрены федеральными законами. Однако, напомнил он, на практике раньше этого "частенько не делалось", так как в законе о бюджете на очередной год могло прописываться, что эта индексация приостанавливается.

В связи с этим Путин назвал чрезвычайно важным закрепление в Основном законе страны требований исполнения социальных обязательств государства перед гражданами.

- Такой трюк уже будет невозможен, - подчеркнул он, - невозможно принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то статьи Конституции приостанавливается. Это просто невозможно по определению, нет ничего выше Конституции.

При этом Владимир Путин напомнил собеседникам, что в России Конституция не меняется, а именно вносятся дополнения, потому что нужно раскрыть социальный характер государства.

- 1, 2, 9 главы, которые являются фундаментом самой Конституции, где отражены основные права граждан, не меняются, - подчеркнул он, - но, тем не менее, жизнь идет и идет вперед: и технологически, и политически наше общество меняется, общество стало более зрелым, более требовательным.

Путин указал на необходимость "раскрыть социальный характер нашего государства, его социальную суть, зафиксировать некоторые вещи, которые связаны с обеспечением прав граждан".