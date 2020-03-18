Путин: Россия должна преодолеть последствия революции 1917 года

Президент России в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя дал свою оценку революции 1917 года. По его словам, она стала прологом к "огромной государственной трагедии", последствия которой нужно преодолеть.

"Если мы хотим иметь будущее, мы должны знать свое прошлое, и это прошлое не должно нас делить, несмотря на разницу подходов в оценках того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну, какими путями двигаться", - заявил глава государства.

Главное, подчеркнул Путин, - преодолеть раскол в душе, в сердце.

"Нас вот эта трагедия прошлого должна объединять в мысли о том, что ничего подобного мы никогда повторить не можем и не должны. Потому что потери же были колоссальные. Ну просто невероятные потери", - добавил президент.