Владимир Путин вручил госнаграды строителям Крымского моста и встретился с общественностью в Севастополе, в музейно-выставочном комплексе "Константиновская батарея". Воссоединение Крыма с Россией президент назвал знаковым, справедливым и долгожданным событием для всей страны. Люди сделали яркий и осознанный выбор, "и попытки поставить его под сомнение вызывают сначала оторопь, а потом усмешку", сказал он. Те, кто пытается это сделать, сами понимают нелепость попыток подобного рода.

Мост визуализировал воссоединение Крыма с Россией, заявил Путин. И все попытки создать сложности людям, которые здесь проживают, разбились, рассыпались, прежде всего об их желание быть с Россией, добавил он. Сейчас все восстановилось: и электро-, и газоснабжение, теперь еще и есть инфраструктура - в виде уникального моста. Впрочем, еще многое предстоит сделать, и об этом глава государства решил поговорить с приглашенными на встречу крымчанами.

Речь сразу зашла об Основном Законе. Участница событий "крымской весны" подчеркнула важность закрепления в Конституции запрета на отчуждение территорий. "Эти поправки дают нам безопасность и обеспечивают суверенитет... поубавят геополитические аппетиты некоторых наших соседей", - подчеркнула она.

Президента спрашивали по разным поправкам: например, могут ли попасть на федеральные руководящие должности жители полуострова - ведь у них было украинское гражданство, и злые языки на этом спекулируют. "Наверное, есть желающие поиграть на чувствах крымчан, что они не совсем граждане России... Но это покушение с негодными средствами", - предложил почитать текст Путин. И тогда сразу будет понятно: для крымчан и севастопольцев сделано исключение.

Президент напомнил суть: тот, кто претендует на высшие должности в стране, должен быть с ней кровно связан, не иметь интересы на стороне. Он напомнил, что законодательство позволяет гражданам иметь счета за границей. "Но если человек претендует на то, чтобы руководить страной или влиять на политику Российского государства, то тогда это личный выбор - или ты хочешь иметь счета за границей, или хочешь служить государству", - подчеркнул президент, добавив, что "ничего общего со "шпиономанией" и закрытием границ это не имеет и иметь не может".

Если будут проблемы, связанные с коронавирусом, закон позволяет нам перенести голосование на более поздний срок. На первом плане - жизнь и здоровье граждан

Путин подчеркнул: фундаментальные основы Конституции остаются неизменными, это не новый Основной Закон, а дополнения в него. Ведь общество стало более зрелым и требовательным, появились новые технологии, у государства стало больше возможностей - это позволило закрепить в Конституции требования исполнения социальных обязательств перед гражданами.

Важно, что общероссийское голосование будет зависеть от эпидемиологической обстановки, вновь заявил президент: "Если будут проблемы, связанные с коронавирусом, закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо по графику, перенести на более поздний срок это голосование. На первом плане, вне всякого сомнения, у нас будет жизнь и здоровье граждан".

Все современные способы, которые позволяет закон, будут использованы, заверил глава государства. Во Франции ситуация серьезная и все равно не отказались от проведения выборов, привел он пример. В России при голосовании тоже могут быть использованы средства защиты, включая и большое расстояние между кабинками, и возможность голосовать на дому.

Участники встречи возмущались лавиной недостоверной информации по коронавирусу. Президент призвал не верить фейкам и вбросам: кто-то их распространяет бессознательно, кто-то осознанно, с целью вызвать панику. Органы власти могут не владеть информацией целиком, потому что люди не обращаются к медикам или не знают, что больны. Но все, что дает минздрав, - это объективная информация, которой они сами владеют. "Так и будет в дальнейшем", - заверил Путин. Информация будет оперативной и абсолютно достоверной.

Минздрав держит все под контролем, и наша страна выглядит намного лучше, чем другие - где тысячи заболевших и сотни ушедших из жизни, сказал президент. Тем не менее он потребовал от правительства и соответствующих учреждений в регионах подготовить мероприятия упреждающего характера, которые нужно вводить по мере необходимости. Ситуацию будет постоянно мониторить рабочая группа Госсовета во главе с мэром Москвы.

"Все под контролем, надеюсь, так будет и в дальнейшем. Будем наращивать усилия", - заверил глава государства. "Китайцы - молодцы, эффективно очень отработали. В Европе совсем плохо... Но наши люди есть везде в большом количестве", - заметил он. Заранее сложно было спрогнозировать, что границы закроют: были планы, путевки, билеты. Путин пообещал, что Россия окажет помощь своим гражданам, оказавшимся в других странах и испытывающим проблемы с возвращением на родину.

"Мы должны объединять усилия и помогать друг другу, проявить максимальную дисциплину", - призвал президент. "Никакой расхлябанности здесь быть не должно", - указал он, добавив, что "известный русский авось" в данном случае абсолютно непригоден и его нужно "отложить в сторонку". А органам власти - проявить компетентность.

Глава государства напомнил, что российская вакцина от лихорадки Эбола оказалась самой эффективной в мире. Путин надеется, что и лекарство от коронавируса - причем речь как о предотвращении заболевания, так и о борьбе с ним - будет разработано в обозначенные сроки, которые ему говорили, но он пока публично называть их не стал.

Участник встречи, крымский белорус, пожаловался, что у Беларуси нет авиа- и железнодорожного сообщения с Крымом. Александр Лукашенко хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, ответил президент РФ. "Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности, либо в ее отсутствии для перевозчиков", - уверен он. У Москвы и Минска есть Союзное государство, но Беларусь - суверенная страна и имеет право проводить свою внешнюю политику. "Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены", - подчеркнул глава государства.

В Севастополе невозможно было не говорить об истории. "Если мы хотим иметь будущее, мы должны знать свое прошлое, и оно не должно нас делить", - сказал президент про гражданскую войну. "Только объединяя усилия, мы можем добиваться результата", - добавил он. "Если мы хотим иметь уверенное будущее, нужно преодолеть расколы прошлого и двигаться вперед", - считает Путин.

Президенту предложили сделать Севастополь патриотической столицей России, а он ответил, что так и есть, по факту. Глава государства также наградил строителей Крымского моста - вручил звезды Героев Труда и ордена. Героями Труда стали монтажник Николай Зайков, гендиректор "СГМ-Мост" Александр Островский и бизнесмен Аркадий Ротенберг.