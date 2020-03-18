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18.03.2020 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал причину гибели четырех человек при пожаре в Симферополе

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым

В Симферополе причиной гибели четырех человек при пожаре в жилом доме в переулке Днепропетровском стало неосторожное обращение с огнем и отравление угарным газом. Таково предварительное заключение экспертов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым, трагедия унесла жизни пожилой супружеской пары и их двух внучек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
В Симферополе при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

СК начал процессуальную проверку по факту пожара. По предварительным данным, в одноэтажном доме жили супруги (62-летний мужчина и 60-летняя женщина) и их внучки-студентки, которым было 18 и 20 лет.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в пристройке к дому, из-за чего выход из задымленного помещения был заблокирован. Огонь распространился на площади более 40 квадратных метров. Уничтожен автомобиль, стоявший возле дома.

- Следствие проводит все необходимые действия для установления обстоятельств трагедии, назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Проверка находится на контроле руководства Главного следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь

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