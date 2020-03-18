СК назвал причину гибели четырех человек при пожаре в Симферополе

В Симферополе причиной гибели четырех человек при пожаре в жилом доме в переулке Днепропетровском стало неосторожное обращение с огнем и отравление угарным газом. Таково предварительное заключение экспертов. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым, трагедия унесла жизни пожилой супружеской пары и их двух внучек.

СК начал процессуальную проверку по факту пожара. По предварительным данным, в одноэтажном доме жили супруги (62-летний мужчина и 60-летняя женщина) и их внучки-студентки, которым было 18 и 20 лет.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в пристройке к дому, из-за чего выход из задымленного помещения был заблокирован. Огонь распространился на площади более 40 квадратных метров. Уничтожен автомобиль, стоявший возле дома.

- Следствие проводит все необходимые действия для установления обстоятельств трагедии, назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Проверка находится на контроле руководства Главного следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.