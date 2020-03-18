В Бахчисарае бизнес разрушает уникальный природный скалодром

Живописные виды Старого города в Бахчисарае в ближайшем будущем могут остаться лишь на фото и открытках. Стихийная незаконная застройка неуклонно меняет ландшафт. Корреспондент "РГ" попыталась выяснить, почему власти не замечают вопиющих нарушений экологического и градостроительного законодательства.

Вгрызаются в скалу

В январе на склонах Староселья появились следы вырубки деревьев. Специалисты администрации Бахчисарая выехали на место и ограничились составлением акта об осмотре территории, который направили в Минэкологии Крыма. Рядом кафе для туристов - то растут на обочине дороги, то норовят залезть под скалы, настойчиво вытесняя спортсменов-скалолазов.

Первые скалолазные маршруты появились здесь еще в 1980-х годах: тогда Старый город видел чемпионаты СССР, первенства и многочисленные кубки республик и городов России и Украины, детские и ветеранские соревнования. Да и сейчас даже зимой в погожий день здесь многолюдно. На скальных трассах замечены спортсмены из дальнего и очень дальнего зарубежья - Испании, Чили и Австралии. Дело в особом климате этого места, которое естественным рельефом защищено от ветра, а скалы расположены так, что к обеду прогреваются солнцем. Это обстоятельство и огромное количество маршрутов разной сложности делает его всесезонным естественным скалодромом. После включения скалолазания в программу Олимпийских игр Бахчисарай мог бы стать центром развития этого набирающего популярность вида спорта. Однако и бахчисарайские коммерсанты увидели в живописных скалах хороший плацдарм для развития своего бизнеса.

- После сноса шалманов на Ай-Петри их бывшие хозяева, видимо, решили обосноваться здесь, - рассказывает президент региональной общественной организации "Федерация альпинизма республики Крым" (РОО "ФАРК") Дмитрий Евсеев.

Сначала вблизи скал в районе детского стадиона и скалолазного сектора местной школы-интерната на улице Басенко, 18, появилось небольшое кафе "Ашлама". Дела у его владельца, по всей видимости, пошли в гору, и он решил расширять бизнес в прямом смысле этого слова. Сегодня строение растет как на дрожжах. Крыша заведения теперь красуется прямо под скальным крюком одного из маршрутов. Преграды в виде рельефа устраняют без промедления - их просто срывают экскаватором, без разрешений и согласований.

В феврале 2019 года демонтировали участок скалы высотой около двух с половиной метров. Но в мэрии этого не заметили. "Информацией о "срытии" грунта и 2,5-метрового участка скалы администрация не располагает. "Соответствующие согласования на данные виды работ не производились", - говорится в официальном ответе на запрос "РГ" за подписью мэра города Дмитрия Скобликова.

Наскальные отписки

Чиновники из Минэкологии и Службы стройнадзора РК увидели на участке под скалой лишь работы, связанные с благоустройством. На территории действительно появились ограждения и парковка для клиентов. Правда, владельцы бизнеса почему-то забыли о мусорных контейнерах, и автолюбители складируют мусор за забором.

Детский стадион, пожертвовавший своими метрами во имя процветания коммерсантов, обнесли бетонным забором, что, по словам скалолазов, не мешает автовладельцам оставлять свой транспорт на этой территории - ведь парковка не вмещает всех желающих. В администрации корреспондента "РГ" поспешили заверить, что это самодеятельность и разрешений на подобное использование детского объекта они не выдавали.

- Активная предпринимательская деятельность лишила спортсменов уже четырех десятков скалолазных трасс, - возмущается Дмитрий Евсеев. - Тренировкам там никто не препятствует, но доступ к некоторым маршрутам теперь невозможен, так как постройки фактически преграждают подходы. А использовать другие запрещено по правилам техники безопасности - при срыве со скалы можно упасть прямо на крышу.

Трассы скалолазания востребованы в любое время года. Фото: Галия Шакирова/ РГ

Безопасность посетителей кафе тоже под вопросом: в верхней части скал видны груды "живых" камней. Раньше эти участки регулярно вычищали скалолазы, однако теперь у них нет такой возможности.

В администрации Бахчисарая "РГ" подтвердили, что потенциальный риск для жизни и здоровья людей при строительстве кафе никто не оценивал и скалы не обследовал. "В администрацию города не поступали обращения жителей, собственников и иных правообладателей недвижимого имущества на улице Басенко о какой-либо опасности обрушения скал на их имущество", - говорится в письме мэрии.

Кадастровая путаница

Остается загадкой, как владелец "чебуречного бизнеса" вообще получил разрешение на землю в таком месте. В администрации с ответом затруднились, переадресовав в службу стройнадзора. Там же считают, что все в рамках закона, а собственник предоставил необходимые документы - выписки из Госреестра.

Как бы то ни было, но пример хозяина "Ашламы" оказался заразительным. На участке между улицами Гаспринского,55, и Басенко,1, (сектор "Мир") в шаге от дороги еще один предприимчивый горожанин затеял свой "проект". Интересующимся он рассказывает, что получил официальное разрешение от городских властей на "благоустройство территории". Однако в мэрии слова коммерсанта опровергли. "Проекты благоустройства на территории с адресными ориентирами "ул. Басенко, 18", и "между ул. Гаспринского, 55, и ул. Басенко, 1" на рассмотрение и согласование в администрацию не поступали. Администрация Бахчисарая согласовывала проект территории по ул. Басенко, 18-А", - сообщили в мэрии.

При этом городские власти подчеркнули, что "проектом не предусматривалось строительство каких-либо объектов недвижимого имущества и закрытия подхода к скалам". Однако, и менять что-либо, по всей видимости, не планируют. Возможно потому, что не хотят мешать малому бизнесу "корректировать" природу и советуют подыскать новые места для скалодромов. "В Бахчисарае на улице Гагарина имеется достаточное количество свободной территории для возведения искусственных скалодромов и занятий спортивным скалолазанием", - написал глава Бахчисарая Дмитрий Скобликов в ответ на запрос "РГ".

Объекты бизнеса буквально вгрызаются в скалы. Фото: Галия Шакирова/ РГ

Комментарий

Ольга Славгородская, заместитель министра экологии и природных ресурсов РК:

- Благоустройство под скальными маршрутами проводит ИП "Таиров Т.З." на основании ордеров на укрепление подпорных стен, выданных администрацией Бахчисарая, и эскизного проекта благоустройства земельного участка. Деятельность ИП "Таиров" осуществляется вне земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий. Согласование такой деятельности действующим законодательством РФ не предусмотрено. При обследовании каких-либо признаков воздействия на скальные массивы или нарушений требований природоохранного законодательства установлено не было. На улице Мариамполь установлен факт вырубки зеленых насаждений - семи деревьев фундука, восьми ясеней, шести акаций. Но эти виды не относятся к редким и исчезающим. А вопрос охраны городских лесов относится к вопросам местного значения городского поселения.

Кстати

Крымская федерация альпинизма республики за прошедшие три года обращалась в различные инстанции, жаловалась в прокуратуру. Обширная переписка (имеется в распоряжении "РГ") уже не помещается в папку. Дошли до главы Крыма Сергея Аксенова. В апреле 2019 года вопрос вынесли на специальное совещание в Совмине РК. Аксенов потребовал у глав профильных министерств и ведомств разобраться с прилегающими к скале земельными участками и строительством на них и посодействовать развитию скалолазания. Но воз и ныне там. В ноябре 2019-го строительные работы были приостановлены. Однако неделю назад, по словам представителей ФАРК, под скалы вновь завезли щебень и пригнали технику.