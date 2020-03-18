В Геленджике грузовик опрокинул забор, погиб ребенок

В Геленджике автомиксер без водителя наехал на забор, который рухнул, насмерть придавив ребенка.

Как сообщила "РГ" начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону Ирина Заватская, трагедия произошла накануне около 19.00.

- Мама с двумя дочерьми стояла по другую сторону забора, который упал прямо на детей, - заявила она. - К сожалению, младшую девочку, которой не было года, спасти не удалось. Ее сестра 2005 года рождения осталась жива. Мать не пострадала.

Как получилось так, что грузовой автомобиль самопроизвольно поехал, специалистам еще предстоит разобраться. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.