Новости

Путин пообещал исправить указ о жилье для ветеранов МВД 21:04
Генетики: живучесть коронавируса варьируется в зависимости от поверхности 21:00
Пелагея философски отнеслась к отмене "Евровидения" из-за пандемии 20:59
Италия побила мировой рекорд по смертности от коронавируса 20:58
Путин пообещал восстановить права ветеранов-черноморцев 20:50
Little Big назвали отмену "Евровидения" правильным решением 20:39
Путин поддержал идею передать танки Т-34 в города-герои 20:37
Полиция Испании задержала 90 нарушителей карантина 20:32
В Геленджике грузовик опрокинул забор, погиб ребенок 20:25
Путин объяснил суть запрета на второе гражданство для чиновников 20:19
Новым атаманом Всевеликого войска Донского стал Виталий Бобыльченко 20:19
Китай подарит Болгарии респираторные маски 20:07
Путин объяснил отсутствие транспортного сообщения Минска с Крымом 20:01
Путин надеется, что "шпиономания" не станет массовой практикой в мире 19:52
Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии 19:45
Росавиация: Черногория выдала разрешение на один рейс для вывоза россиян 19:39
Захарова: Власти Черногории разрешили эвакуацию россиян 19:34
Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать госпосты 19:30
Минобрнауки не будет вводить карантин в студенческих общежитиях 19:24
Боно из U2 спел в поддержку итальянцев в День святого Патрика 19:21
Открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей 19:20
В Туапсе заместителя транспортного прокурора арестовали за взятки 19:20
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу 19:10
На Кубе зарегистрирован первый смертельный случай от COVID-19 19:09
Путин: Россия должна преодолеть последствия революции 1917 года 19:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
18.03.2020 20:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Геленджике грузовик опрокинул забор, погиб ребенок

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Геленджике автомиксер без водителя наехал на забор, который рухнул, насмерть придавив ребенка.

На Кубани в лобовом ДТП пострадали трое детей

Как сообщила "РГ" начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону Ирина Заватская, трагедия произошла накануне около 19.00.

- Мама с двумя дочерьми стояла по другую сторону забора, который упал прямо на детей, - заявила она. - К сожалению, младшую девочку, которой не было года, спасти не удалось. Ее сестра 2005 года рождения осталась жива. Мать не пострадала.

Как получилось так, что грузовой автомобиль самопроизвольно поехал, специалистам еще предстоит разобраться. Обстоятельства трагедии сейчас выясняются.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Черногория разрешила российским авиакомпаниям забрать туристов домой
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
Little Big назвали отмену "Евровидения" правильным решением
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах