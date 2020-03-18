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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пламя не погаснет

В Керчи Обелиск Славы и Вечный огонь отремонтируют ко Дню Победы
Текст: Илья Изотов (Керчь)
Российская газета - Неделя - Крым № 58(8112)
Ремонт Обелиска Славы на горе Митридат и мемориального комплекса "Вечный огонь" в Керчи завершится ко Дню Победы.
Ко Дню победы "Вечный огонь" снова загорится над Керчью. Фото: Страница мэра Керчи Сергея Бороздина в Facebook Ко Дню победы "Вечный огонь" снова загорится над Керчью. Фото: Страница мэра Керчи Сергея Бороздина в Facebook
Ко Дню победы "Вечный огонь" снова загорится над Керчью. Фото: Страница мэра Керчи Сергея Бороздина в Facebook
Фото: Владимир Пасякин/РГ
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Ремонт монумента высотой 24 метра, находившегося в аварийном состоянии, начался в январе. Из федерального бюджета на эти работы выделено более 10 миллионов рублей. Выигравшая тендер компания смонтировала вокруг обелиска строительные леса, демонтировала облицовку фундамента и каменные блоки самой стелы.

Гранит стилобата заменят, а вот исторические камни песчаника вернут на место, как и 76-миллиметровые артиллерийские орудия, которые на время реконструкции переместили на задний двор Романовской гимназии. Прикрепленную на Обелиск при Украине пластмассовую красную звезду заменят на бронзовый Орден Славы.

А вот решение о реконструкции "Вечного огня" власти Керчи приняли с опозданием, что вызвало беспокойство у горожан. В 2019 году на обслуживание комплекса из городского бюджета выделили 720 миллионов рублей, тем не менее огонь периодически потухал. Все дело в том, что самодельная газовая горелка памятника работала от балонного газа, и пламя порой задували сильные порывы ветра. Деньги на модернизацию оборудования нашли в бюджете города только в начале марта.

Фото: Архив ФСБ
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- Для реставрации этого мемориального комплекса администрация Керчи приобрела новую газовую горелку с автоматическим блоком управления, - пояснил мэр города Сергей Бороздин. - Автоматика будет срабатывать при сильных порывах ветра и обеспечивать бесперебойное горение огня. Монтаж самой горелки с автоматическим блоком управления обеспечит управление ЖКХ. У дороги, ведущей к памятнику, наконец появится уличное освещение. Уже с завтрашнего дня специалисты Керченского РЭС приступят к прокладке линий электропередачи. Работы проведут так, чтобы не повредить заложенную несколько лет назад Аллею Славы из многолетних деревьев, а также не затронуть территорию Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Полностью завершить эти работы планируют ко Дню Победы.

Справка "РГ"

Обелиск Славы - одна из визитных карточек Керчи. Возведен в 1944 году в память защитников города, павших в боях за освобождение Крыма в ноябре 1943 - апреле 1944 года.

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