В Крыму волки напали на стадо коз

В Крыму в селе Кирпичном Белогорского района несколько волков напали на стадо коз. Об этом "РГ" сообщила владелица животных Светлана Юмахина.

По ее словам, вчера вечером супруг Алексей пас стадо (50 голов) в ста метрах от жилых домов, - рассказала она. - Потом позвонил: "Помоги собрать, овцы разбежались". Позже пояснил, что побежал за рванувшими со страху вперед козами, чтобы их направить, а хищники тем временем напали на оставшихся позади.

Фермер отметила, что обезображенные животные остались лежать на месте нападения.

- Там три козы, у которых оторваны лапы и съедены внутренности, но не тронуты головы, что, как мне пояснял егерь, типично именно для нападения волков. Никакие собаки так не могли бы уничтожить коз, - отметила она. - Еще одна коза потрепанная - на карантине. Не знаю, выживет или нет.

Юмахина напомнила, что аналогичный инцидент произошел на другой стороне села несколько лет назад.

- Мы сообщили тогда о происшествии в районную администрацию, с тех пор была тишина, - признается Светлана. - И вот снова. Обычно нас лисы больше беспокоят. Волки чаще набегали на соседние села: к примеру, на Карасевку, где около 20 голов скота уничтожили.

Фермер напомнила, что расстояние от села Кирпичного до Белогорска - три километра по прямой.

В комментарии "РГ" начальник департамента лесного, охотничьего хозяйства и регулирования пользования биоресурсами - старший государственный инспектор РК Владимир Капитонов заявил, что в его ведомство районные власти с просьбой о помощи в уничтожении волков не обращались. Но на территории района реализуется соответствующий приказ минприроды Крыма, нацеленный на регулирование численности охотничьих ресурсов, в том числе во избежание распространения болезней животных и ущерба здоровью граждан.

Осенью 2019 года волк напал на трех человек вблизи сел Перевальное и Привольное в предгорной части Крыма. Позже лабораторные анализы показали, что животное было заражено бешеством.

В начале этого века волки пришли в Крым через перешеек из Херсонской области Украины. Популяции хищников обитают преимущественно в степных районах полуострова. По данным Минэкологии Крыма, популяция волков в регионе сегодня насчитывает свыше 300 особей. И сейчас в республике ведется плановый отстрел волков.