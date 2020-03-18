В Новороссийске из-за пожара в кафе эвакуировали 50 посетителей

В Новороссийске произошел пожар повышенного ранга. Инцидент случился сегодня днем в одноэтажном кафе на улице Полевой пригородного села Цемдолина.

По информации пресс-службы краевого ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 13.57 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона. Уже через пять минут сотрудники подразделения оказались на месте происшествия. Как выяснилось, площадь пожара составила около 200 квадратных метров, были эвакуированы полсотни человек. В 14.26 пожар удалось локализовать.

Как уточнили "РГ" в этом заведении общепита, пострадавших нет, причем здание кафе подлежит восстановлению.

На месте ЧП сейчас работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Причину пожара еще предстоит выяснить.