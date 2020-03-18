В Севастополе состоялся автомотопробег в честь 6-летия Крымской весны

Автомотопробег в честь шестой годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией состоялся сегодня в Севастополе. По улицам города проехали более 500 мотоциклов и автомобилей, украшенных российскими триколорами.

Колонна стартовала из центра Симферополя. В состав вошли участники байкерского клуба "Ночные волки" из разных регионов России, представители самообороны Крыма, Севастополя и Донбасса, а также простые крымчане, которые решили выразить единение с участниками событий 2014 года.

По пути к колонне присоединялись новые участники из крымских сел, города Бахчисарая, а на Сапун-горе добавилась многочисленная колонна из жителей Севастополя.

Жители города-героя приветствовали участников пробега: сигналили встречные автомобили, прохожие махали руками и записывали видеоролики на телефоны.

- Мы каждый год с теплотой вспоминаем события Крымской весны 2014 года: как всей семьей ходили на референдум, как ждали с замиранием сердца, какое решение примут в Москве, - поделилась с "РГ" местная жительница Татьяна Первозвонова. - Сегодня у нас, к сожалению, отменили концерт из-за коронавируса, но люди все равно решили отпраздновать это событие, проехать по городу с флагами, поделиться радостью друг другом.

Колонна финиширована у горы Гасфорта, где ополченцы высадят деревья. Запланированы выставки военной техники и фотографий Крымской весны, праздничный концерт и показ эпизода байк-шоу.