В Туапсе заместителя транспортного прокурора арестовали за взятки

Туапсинский городской суд избрал меру пресечения местному заместителю транспортного прокурора. 15 марта 2020 года его заключили под стражу на два месяца.

Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в отношении зампрокурора было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взяток в виде денег в крупном и особо крупном размерах".

Установлено, с 9 октября 2014 года до 30 апреля 2019 года заместитель Туапсинского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры около здания своего места работы неоднократно получил от индивидуальных предпринимателей через посредника взятки на общую сумму 10,5 миллиона рублей за общее покровительство коммерческой деятельности на территории, входящей в зону надзорной деятельности ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.