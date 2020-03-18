Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал местного жителя, обманывавшего пенсионеров, виновным в мошенничестве и грабеже. Следующие четыре года он проведет в исправительной колонии общего режима.

В декабре 2018 года волгоградец, предъявив поддельное удостоверение сотрудника газовой службы, сообщил пенсионерке о необходимости замены газового шланга, хотя тот был вполне исправен. Потом самостоятельно произвел замену оборудования, нарушив при этом герметичность резьбового соединения.

За свои услуги он потребовал у хозяйки четыре тысячи рублей. Другую пенсионерку убедил, что неисправен прибор учета и его надо заменить. Сам демонтировал счетчик и перекрыл кран. За работу запросил полторы тысячи рублей. И предложил приобрести и установить новый прибор еще за три тысячи.

Сын хозяйки раскусил обман. Мошенник пустился наутек, прихватив чужой счетчик. Но был задержан.

Подсудимый свою вину признал лишь частично, не согласившись с суммой ущерба. По его словам, некоторое время он действительно работал в газовой службе, но уволился. На мошенничество его якобы подтолкнула нужда.