Новости

Путин объяснил отсутствие транспортного сообщения Минска с Крымом 20:01
Путин надеется, что "шпиономания" не станет массовой практикой в мире 19:52
Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии 19:45
Росавиация: Черногория выдала разрешение на один рейс для вывоза россиян 19:39
Захарова: Власти Черногории разрешили эвакуацию россиян 19:34
Путин: Поправки в Конституцию не помешают крымчанам занимать госпосты 19:30
Минобрнауки не будет вводить карантин в студенческих общежитиях 19:24
Боно из U2 спел в поддержку итальянцев в День святого Патрика 19:21
Открыта горячая линия по коронавирусу для пожилых людей 19:20
В Туапсе заместителя транспортного прокурора арестовали за взятки 19:20
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу 19:10
На Кубе зарегистрирован первый смертельный случай от COVID-19 19:09
Путин: Россия должна преодолеть последствия революции 1917 года 19:06
Немецкие вирусологи сообщили о новых симптомах коронавируса 19:01
Видео: Боно из U2 написал посвященную итальянцам балладу 18:56
Более 60 компаний по миру работают над вакциной и лекарствами от COVID-19 18:53
Кантемир Балагов попал в список неординарных молодых европейцев Forbes 18:44
Оперштаб: пожилым москвичам лучше временно находиться дома 18:42
В Беларуси впервые в формате 4К снят фильм о Туровском луге 18:38
Новые бесплатные предложения открылись для тех, кто сидит дома 18:18
Юрий Любимов назначен первым заместителем министра юстиции РФ 18:13
Губернатор Воробьев призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку 18:10
Путин подписал закон о покупке кабмином у ЦБ акций Сбербанка 18:04
Синоптики: В Москву снова вернется зима 18:02
В России стали производить меньше автомобилей 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
Знак об установке камер фиксации нарушений появится в ПДД
18.03.2020 19:21
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Черный в моде

В первый день турнира претендентов результативными оказались две партии
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 59(8113)
Первый соревновательный день турнира претендентов на мировую корону в Екатеринбурге принес две результативные партии и две ничейные. Победы одержали игравшие черными фигурами Ян Непомнящий и Ван Хао.

Наш гроссмейстер выиграл у Аниша Гири (Нидерланды), китаец победил своего соотечественника Дин Лижэня. Ничьи зафиксированы в поединках Александр Грищук - Кирилл Алексеенко, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Фабиано Каруана (США).

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Минспорт рекомендовал отменить все соревнования в России с 21 марта

Непомнящий и Гири вели напряженную тактическую борьбу, черные получили лишнюю пешку. Аниш тратил много времени на обдумывание сложных вариантов, пошел на продолжение с отдачей ферзя за ладью и слона, однако воплотить свой план в действие ему не удалось. Был потерян слон, Непомнящий дожимал оппонента и после 73-го хода праздновал победу.

В другой партии, вызвавшей повышенный интерес отечественных любителей шахмат, Александр Грищук и обладатель специального приглашения организаторов 22-летний Кирилл Алексеенко разыграли английское начало, вели позиционную борьбу, попали в условия обоюдного цейтнота. Алексеенко сумел добиться ничьи повторением ходов. С учетом того, что Кирилл играл черными против четвертого номера мирового рейтинга, результат для перспективного шахматиста можно считать вполне успешным.

Рейтинговый фаворит Каруана в поединке с Вашье-Лагравом разыграли испанскую партию, действовали аккуратно и ничья на 44-м ходу представляется вполне логичным исходом.

Фото: РИА Новости
Как встретили победу лыжника Большунова в общем зачете Кубка мира

Напомним, что организаторами турнира выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), правительство Свердловской области, федерация шахмат этого региона. Ответственные представители этих организаций на турнире в Екатеринбурге оперативно реагируют на изменение обстановки в мире и быстро принимают решения, относящиеся к вопросам безопасности участников. Так, накануне стартовых партий ФИДЕ объявила о недопуске зрителей в игровой зал. 18 марта же перед вторым туром в связи с указом губернатора Свердловской области оргкомитет соревнований и ФИДЕ приняли решение строго ограничить работу и присутствие прессы.

Поединки второго тура завершились 18 марта вечером уже после подписания этого номера "РГ". Встречались: Каруана - Алексеенко, Непомнящий - Грищук, Ван Хао - Гири, Вашье-Лаграв - Дин Лижэнь. 19 марта в третий игровой день за шахматными досками сразятся: Дин Лижэнь - Каруана, Гири - Вашье-Лаграв, Грищук - Ван Хао, Алексеенко - Непомнящий.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин призвал не верить фейкам по коронавирусу
Росавиация: Черногория выдала разрешение на один рейс для вывоза россиян
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва
"Евровидение-2020" отменили: что будет дальше
Футбол
Футбол
СМИ: УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021 год
Баскетбол
Баскетбол
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им