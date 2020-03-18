Первый соревновательный день турнира претендентов на мировую корону в Екатеринбурге принес две результативные партии и две ничейные. Победы одержали игравшие черными фигурами Ян Непомнящий и Ван Хао.

Наш гроссмейстер выиграл у Аниша Гири (Нидерланды), китаец победил своего соотечественника Дин Лижэня. Ничьи зафиксированы в поединках Александр Грищук - Кирилл Алексеенко, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Фабиано Каруана (США).

Непомнящий и Гири вели напряженную тактическую борьбу, черные получили лишнюю пешку. Аниш тратил много времени на обдумывание сложных вариантов, пошел на продолжение с отдачей ферзя за ладью и слона, однако воплотить свой план в действие ему не удалось. Был потерян слон, Непомнящий дожимал оппонента и после 73-го хода праздновал победу.

В другой партии, вызвавшей повышенный интерес отечественных любителей шахмат, Александр Грищук и обладатель специального приглашения организаторов 22-летний Кирилл Алексеенко разыграли английское начало, вели позиционную борьбу, попали в условия обоюдного цейтнота. Алексеенко сумел добиться ничьи повторением ходов. С учетом того, что Кирилл играл черными против четвертого номера мирового рейтинга, результат для перспективного шахматиста можно считать вполне успешным.

Рейтинговый фаворит Каруана в поединке с Вашье-Лагравом разыграли испанскую партию, действовали аккуратно и ничья на 44-м ходу представляется вполне логичным исходом.

Напомним, что организаторами турнира выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), правительство Свердловской области, федерация шахмат этого региона. Ответственные представители этих организаций на турнире в Екатеринбурге оперативно реагируют на изменение обстановки в мире и быстро принимают решения, относящиеся к вопросам безопасности участников. Так, накануне стартовых партий ФИДЕ объявила о недопуске зрителей в игровой зал. 18 марта же перед вторым туром в связи с указом губернатора Свердловской области оргкомитет соревнований и ФИДЕ приняли решение строго ограничить работу и присутствие прессы.

Поединки второго тура завершились 18 марта вечером уже после подписания этого номера "РГ". Встречались: Каруана - Алексеенко, Непомнящий - Грищук, Ван Хао - Гири, Вашье-Лаграв - Дин Лижэнь. 19 марта в третий игровой день за шахматными досками сразятся: Дин Лижэнь - Каруана, Гири - Вашье-Лаграв, Грищук - Ван Хао, Алексеенко - Непомнящий.