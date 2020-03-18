На трассе в Югре шесть машин попали в ДТП

В Сургутском районе столкнулись пять машин. Еще один автомобиль пострадал от удара отлетевшим колесом.

Инцидент случился в 07.50 местного времени на 48 километре автодороги Нефтеюганск - Сургут. Об этом сообщает управление МВД по ХМАО - Югре.

Водитель на Renault Logan ехал из Сургута на небезопасной скорости и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Auris, Lexus и BMW, и опрокинулся. Колесо от Renault Logan отлетело в Nissan. Потом Renault столкнулся со Scania.

Водитель и два пассажира французской легковушки получили телесные повреждения разной степени тяжести, их увезли в больницу.

Органы правопорядка проводят проверку и устанавливают причины ДТП.