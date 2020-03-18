Вот что сказал после окончания встречи Александр Грищук: "Партия складывалась для меня позитивно, я имел серьезный перевес. Но в какой-то момент слишком долго думал над ходом. Не смог выбрать из множества заманчивых ходов наилучший вариант".
А вот мнение его оппонента Кирилла Алексеенко: "Это первая моя партия в турнире претендентов. И это была плохая игра. Если честно, нужно было в начале сделать другой ход, чтобы увеличить свои шансы на победу. Но в цейтноте мне удалось найти выход из ситуации и завершить партию вничью".
Два китайских шахматиста Ван Хао и Дин Лижэнь последний раз встречались лет восемь тому назад. Победил игравший черными Ван Хао.
- Поначалу казалось, что у меня нет перевеса, но вдруг я стал наращивать давление, - прокомментировал Ван Хао свою победу. - Дин Лижэнь был очень уверен в своей позиции и не заметил, как его фигуры оказались в уязвимом положении.
Результативной также оказалась партия между Яном Непомнящим и Анишем Гири из Нидерландов. Россиянин выиграл на 73-м ходу.
Вокруг турнира немало волнений. Не помешает ли коронавирус?
- Мы рассчитываем, что все пройдет хорошо. Пока сложно оценить шансы игроков. У кого-то, конечно, опыта побольше, как, например, у Фабиано Каруаны. А кто-то более энергичен. Все участники - сильнейшие мастера международного уровня, первые партии покажут, кто в какой форме сейчас находится, - полагает президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.
По словам директора турнира претендентов Альберта Степаняна, это самое зрелищное шахматное событие мира, уникальное еще и тем, что проводится в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Поболеть за фаворитов можно не выходя из дома. Для зрителей со всего мира с места действий ведется онлайн-трансляция. Комментатор - гроссмейстер Сергей Шипов.
А накануне здесь состоялся блицтурнир на Кубок многократного чемпиона мира Анатолия Карпова. В нем приняли участие 217 шахматистов со всей России, включая 11 мастеров ФИДЕ.
- Это был замечательный турнир, который мы успели провести в последний момент: до запрета массовых мероприятий. В нем участвовали много уральцев. Первое место занял международный мастер из Курганской области. Помню, когда я стал гроссмейстером, в мире такое звание носили, наверное, всего 150 человек, сейчас же их больше тысячи, - рассказывает Карпов.
По устоявшейся традиции на полях турнира устроили шахматную выставку. Анатолий Карпов специально для нее предоставил свою коллекцию марок, посвященных чемпионатам мира по шахматам. Он начал собирать их в семь лет, первой в его коллекции стала марка в честь годовщины 40-летия Рабоче-Крестьянской Красной Армии. По словам Анатолия Евгеньевича, фирменные шахматные марки есть в каждой стране. В России же первую такую марку выпустили в 1948 году.