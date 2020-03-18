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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дебют разыгран

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге
Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8111)
Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), как и российские гроссмейстеры Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, сыграли вничью.
Партия между Александром Грищуком и Кириллом Алексеенко завершилась мировой на 41-м ходу. Фото: Татьяна Андреева Партия между Александром Грищуком и Кириллом Алексеенко завершилась мировой на 41-м ходу. Фото: Татьяна Андреева
Партия между Александром Грищуком и Кириллом Алексеенко завершилась мировой на 41-м ходу. Фото: Татьяна Андреева

Вот что сказал после окончания встречи Александр Грищук: "Партия складывалась для меня позитивно, я имел серьезный перевес. Но в какой-то момент слишком долго думал над ходом. Не смог выбрать из множества заманчивых ходов наилучший вариант".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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А вот мнение его оппонента Кирилла Алексеенко: "Это первая моя партия в турнире претендентов. И это была плохая игра. Если честно, нужно было в начале сделать другой ход, чтобы увеличить свои шансы на победу. Но в цейтноте мне удалось найти выход из ситуации и завершить партию вничью".

Два китайских шахматиста Ван Хао и Дин Лижэнь последний раз встречались лет восемь тому назад. Победил игравший черными Ван Хао.

- Поначалу казалось, что у меня нет перевеса, но вдруг я стал наращивать давление, - прокомментировал Ван Хао свою победу. - Дин Лижэнь был очень уверен в своей позиции и не заметил, как его фигуры оказались в уязвимом положении.

Результативной также оказалась партия между Яном Непомнящим и Анишем Гири из Нидерландов. Россиянин выиграл на 73-м ходу.

Вокруг турнира немало волнений. Не помешает ли коронавирус?

- Мы рассчитываем, что все пройдет хорошо. Пока сложно оценить шансы игроков. У кого-то, конечно, опыта побольше, как, например, у Фабиано Каруаны. А кто-то более энергичен. Все участники - сильнейшие мастера международного уровня, первые партии покажут, кто в какой форме сейчас находится, - полагает президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

По словам директора турнира претендентов Альберта Степаняна, это самое зрелищное шахматное событие мира, уникальное еще и тем, что проводится в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Поболеть за фаворитов можно не выходя из дома. Для зрителей со всего мира с места действий ведется онлайн-трансляция. Комментатор - гроссмейстер Сергей Шипов.

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А накануне здесь состоялся блицтурнир на Кубок многократного чемпиона мира Анатолия Карпова. В нем приняли участие 217 шахматистов со всей России, включая 11 мастеров ФИДЕ.

- Это был замечательный турнир, который мы успели провести в последний момент: до запрета массовых мероприятий. В нем участвовали много уральцев. Первое место занял международный мастер из Курганской области. Помню, когда я стал гроссмейстером, в мире такое звание носили, наверное, всего 150 человек, сейчас же их больше тысячи, - рассказывает Карпов.

Между тем

По устоявшейся традиции на полях турнира устроили шахматную выставку. Анатолий Карпов специально для нее предоставил свою коллекцию марок, посвященных чемпионатам мира по шахматам. Он начал собирать их в семь лет, первой в его коллекции стала марка в честь годовщины 40-летия Рабоче-Крестьянской Красной Армии. По словам Анатолия Евгеньевича, фирменные шахматные марки есть в каждой стране. В России же первую такую марку выпустили в 1948 году.

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