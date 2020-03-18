Дума Екатеринбурга утвердила новую схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Одобренные ранее комиссией гордумы поправки к положению о размещении НТО расширяют полномочия районных администраций. Последним поручат заключать договоры аренды, контролировать использование земли, взимать арендную плату. Однако народные избранники, как и владельцы киосков, при обсуждении выразили сомнения, что новый порядок решит старую проблему. Точнее, многие уверены, что не решит.

"Дайте четкие правила игры!" - продолжают взывать к властям владельцы НТО. Но число участников процесса только увеличивается, и у каждого - свои правила. Казалось бы, совсем недавно предприниматели отвоевали право заключать договоры на три года без торгов (для киосков, уже внесенных в схему) - остроту ситуации удалось снять лишь после вмешательства губернатора. Киоскеры ждали, что вот-вот подпишут договоры и смогут выдохнуть. Однако "час икс" переносится уже в третий раз, теперь уже на 1 июля 2020 года. А исполнителями судьбоносного решения мэрия назначила районные администрации.

Если у предпринимателя не одна торговая точка, то придется решать вопросы в нескольких районных администрациях

Подобную перспективу еще месяц назад негативно оценила бизнес-омбудсмен региона Елена Артюх: по ее мнению, неправильно, если каждый район будет придумывать свои условия заключения договора, нужна типовая форма. Однако у мэрии иная точка зрения.

- Заключение договоров с предпринимателями по НТО должно быть полностью в компетенции руководителей территорий. Они знают свои районы, знают, где и сколько находится таких объектов, и могут намного оперативнее решать повседневные вопросы, - считает глава города Александр Высокинский.

Но справятся ли районы с работой, ведь дополнительных ресурсов у них нет? Правда, мэр уверяет, что необходимые единицы в штатном расписании администраций имеются, а вскоре появится и техника для вывоза незаконно установленных НТО. Правда, в каком количестве и на какие средства она будет закуплена, пока неизвестно.

Глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин от имени коллег заверил, что районы справятся, однако подчеркнул, что вопросы в любом случае будут решаться с городскими службами. Так зачем же удлинять цепочку, еще больше бюрократизировать процесс? - не понимают владельцы НТО.

- Везде говорят о преимуществах принципа "одного окна", а здесь "окон" становится все больше. Придется ходить на поклон и в район, и в город, - сетует представитель сообщества екатеринбургских киоскеров Андрей Бузилов.

Как выяснилось, это уже не первая попытка децентрализации управления ларьками.

- Лет двадцать назад размещение НТО было отдано на усмотрение районов. Потом механизм изменили. Для некоторых предпринимателей это создает неудобства: ведь если у тебя, допустим, не одна торговая точка, то придется решать вопросы в нескольких районных администрациях, - считает координатор коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров в Свердловской области Ильдар Рахматуллин.

Кстати, новый порядок предусматривает, что районы будут следить и за единообразием оформления павильонов. Это тоже болезненный вопрос, ведь многие киоски обновились относительно недавно - к мундиалю-2018. Правда, аренда земли и трехлетний срок договоров сегодня волнуют малый бизнес намного больше, чем внешний вид, добавил Рахматуллин.