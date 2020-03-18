О том, что проблема импортозамещения в АПК крайне актуальна, свидетельствует утвержденная сравнительно недавно национальная доктрина продовольственной безопасности. О достижениях и препонах на пути к "семенной независимости" в Тюменской области и стране в целом корреспонденту "РГ" рассказали заслуженный агроном РФ, доктор наук Юрий Логинов, руководитель центра селекции и семеноводства Аграрного университета Северного Зауралья Александр Харалгин и заведующий лабораторией селекции овощных и технических культур Алексей Старых.

Испытание на стойкость

По селекции зерновых культур у России по-прежнему крепкие позиции, и Тюменская область тут не на обочине. Регион собирает достойный урожай во многом благодаря собственной семенной базе. Между тем еще 40 лет назад продовольственную пшеницу здесь практически не выращивали. Тогда группе ученых Тюменского сельхозинститута и НИИ Северного Зауралья была поставлена задача создать оригинальный сорт, способный обеспечивать стабильный для этих широт сбор качественного зерна. Для гибридизации в качестве базовых использовались знаменитые отечественные сорта "безостая-1" и "саратовская-29", которыми в свое время в стране и за ее пределами засеивали десятки миллионов гектаров.

- Идеальных универсальных сортов, понятно, нет. Так, у "саратовской-29" стебель слабоват, при обильном удобрении она полегает. Располагая неплохой материально-технической базой, мы за 15 лет создали стойкую к полеганию "тюменскую-80". Сорт, обладающий очевидными преимуществами по ряду других позиций и позволяющий собирать до 50-60 центнеров с гектара, занимал не менее 40 процентов зернового клина региона. Его охотно использовали земледельцы Свердловской и других климатически близких областей, - рассказывает Юрий Логинов.

Однако с изменением в стране экономического уклада те хозяйства, которые периодически или хронически испытывают нехватку финансов, "восьмидесятая" уже перестала устраивать, поскольку хорошую отдачу от нее получали только при интенсивном внесении удобрений. А они недешевы. Это обстоятельство подвигло к созданию альтернативного сорта - куда менее зависимого от объема подкормки, зато обеспечивающего стабильный результат. Так появилась "тюменская юбилейная". В госреестр она включена в 2019-м, 2-3 года уйдет на размножение семян категории "элита". Одно из достоинств "юбилейной" - высокая устойчивость к стеблевой ржавчине, заболеванию, все более поражающему злаковые на полях Западной Сибири.

- Благодаря международной программе улучшения сортов пшеницы и кукурузы мы использовали генетический материал из России, Казахстана и Мексики. Гибридизация сортов из разных стран и континентов позволяет добиваться высокой результативности. И вообще, селекция подразумевает смелые эксперименты. Мы, к примеру, решили в дальнейшем использовать для скрещивания и дикую полбу, и эндемик Закавказья - пшеницу Тимофеева, - говорит ученый.

По его словам, сегодня в Тюменской области в обороте 14 сортов зерновых. Зарубежных среди них нет.

Одна в саду, другая в поле

Что касается второго хлеба, то с ним картина неоднозначная. В Тюменской области работает одно из крупнейших картофелеводческих хозяйств страны. Холдинг обладает мощной лабораторией первичного семеноводства для выращивания элитных семян, начиная со стадии пробирочных растений, в партнерстве с екатеринбургскими учеными создал пять региональных сортов, однако культивирует, как и прежде, преимущественно голландские. Замены им здесь не видят, поскольку считают непревзойденными по совокупности товарно-технологических характеристик: урожайности, сопротивляемости болезням, лежкости, "правильности" размера и формы клубня. Последние два качества весьма важны для механизированной очистки плодов, позволяют минимизировать отходы при изготовлении полуфабрикатов, продуктов глубокой переработки. Несоответствие принятым стандартам приведет к утрате контрактов с крупными компаниями.

Рынок овощных семян захватили транснациональные корпорации: покупателям презентовали "превосходные семена - на пробу", в итоге крестьяне попали в маркетинговую ловушку

Вместе с тем рынок сбыта семенного картофеля огромен, и не надо забывать, что основными производителями картошки у нас остаются садоводы-огородники, крестьянско-фермерские хозяйства. Выращивать "голландку" не многие берутся. Во-первых, она требует неукоснительного соблюдения правил ухода, тщательной многократной обработки, иначе осенью накопаешь с гулькин нос. Во-вторых, не всем по вкусу. Иным, допустим, подавай антипод нидерландской - рассыпчатую, крахмалистую.

- На спрос армии владельцев подворий, дач, мелких земледельцев мы и ориентируемся. Испробовали со студентами в столовых блюда из двух полученных нами неприхотливых сортов с рабочими названиями "кузнецовский" и "надежда". Они - первый плод участия вуза в федеральной и областной профильных программах выведения конкурентоспособных сортов картофеля. Заметьте, вывести - это не просто получить устраивающий аграриев образец, важно семена размножить, на чем процесс нередко и стопорится, - подчеркивает Александр Харалгин. - Тем, кто этим занимается, вкладывая значительные средства, в соответствии с недавним постановлением правительства о субсидировании производства семенного материала компенсируют 70 процентов трат. Логичный шаг в свете национальной доктрины продовольственной безопасности. Она, напомню, нацеливает на то, чтобы не менее трех четвертей семян возделываемых сельскохозяйственных культур были отечественными.

Вернуть морковке российское "гражданство"

По кормовым культурам, овощам ситуация в РФ тревожная: по информации минсельхоза, зависимость от импорта доходит по отдельным позициям до 90 процентов, в целом на иностранные поставки в рублевом измерении приходится половина объемов. Без заграничных семян не вырастить морковь, репчатый лук, свеклу. Впору кричать "караул"?

- Может, не стоит столь болезненно воспринимать ситуацию? На семена вроде грех жаловаться, поставщики надежные. В чем опасность, подвох? - спрашиваю Алексея Старых.

- В доле семян в себестоимости продукции. Сначала она была незаметной, сейчас непозволительно высока - 25-40 процентов. Рынок захватили транснациональные корпорации, реализующие средства защиты растений. Покупателям презентовали "превосходные семена - на пробу". От дармового трудно отказаться. В итоге крестьяне попали в маркетинговую ловушку: цена постепенно росла, параллельно переход на привозной посевной материал привел к повышению расходов на химическую обработку, удобрения, техобслуживание, - объясняет исследователь.

Отрасль почти утратила обширную сеть опытных станций, которые работали, и небезуспешно, даже на Крайнем Севере. В Салехарде, к примеру, был выведен сорт "арктической" репы. Финансирование овощного семеноводства до обидного скудное, инвестиционно малопривлекательное. Оно, в отличие от зернового, где объемы велики, а дополнительным стимулом служит будущая экспортная выручка, не гарантирует твердый спрос и скорую прибыль. Аграрный университет взялся - на свои страх, риск и скромные средства - за реализацию вузовской исследовательской программы по адаптации, скрещиванию, выращиванию традиционных и необычных для наших широт овощей.

- В привычный овощной набор россиянина входит максимум 7-8 видов. В Японии, для сравнения, на потребительском рынке представлено свыше полутора сотен. Воспользовавшись коллекцией генетического банка семян имени Вавилова, другими источниками, мы испытали около 90 видов культур, произрастающих в разных странах мира. Выращиваем их на делянках под открытым небом. Критерии отбора следующие: разнообразие в плодах и клубнях нужных человеку микроэлементов, приживаемость, возможность минимального использования химических веществ, минеральных удобрений. То есть идем по пути развития органического земледелия, - раскрывает суть работы Алексей Старых.

Не посеешь - не пожнешь

Проблемы селекционного семеноводства, о которых говорили мои собеседники, не чисто местные - они присущи всем регионам. И опыт, и предложения тюменских ученых могут помочь в их решении коллегам.

- В нашем распоряжении прекрасное отделение аэропоники, отвечающее современным требованиям селекции картофеля. Однако в большей части специальное оборудование и университета, и НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья морально устарело либо сильно изношено. Приобрести что-то за рубежом, вроде пневмосортировального стола стоимостью 17 тысяч евро, не по карману, отечественного же аналога нет, - формулирует одну из них Александр Харалгин. - Вместе с тем попробуйте закупить то, что выпускают российские заводы, даже войдя в программу господдержки. Машиностроители не запускают конвейерную сборку дорогого специфического оборудования - боятся прогореть. Они готовы поставить, скажем, лицензионный комбайн ценой 10 миллионов рублей через полгода, однако аукционные правила требуют неотложной закупки реальной техники. Выход - в формировании профильным министерством госзаказа с предварительным сбором заявок от селекционных учреждений.

Алексей Старых считает одной из главных проблему подготовки квалифицированных сотрудников:

- Без кадров и при достаточном техническом оснащении прорывных результатов не добьешься. Всюду в селекционных центрах идет вымывание специалистов. Если прежде над одной культурой работало 7-8 человек, то теперь их может быть вчетверо меньше. В стране не осталось ни одного вуза, в котором готовят профессиональных селекционеров. Остается уповать на увлечение студентов, обучающихся по специальности "общая селекция", на энтузиазм коллег. Только на нем долго не продержишься, - констатирует он.