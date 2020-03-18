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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проценты за ноу-хау

Почему убыточны НИОКР в оборонке
Текст: Наталия Швабауэр (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 59(8113)
По информации полпредства, в 2019 году объем гособоронзаказа(ГОЗ) в округе вырос на 13 процентов, в 2020-м ожидается еще плюс 20. Вместе с тем около 20 процентов госконтрактов реализованы не в срок.
Фото: Владимир Аносов/РГ
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Всего в прошлом году уральские предприятия исполняли 122 госконтракта и 4851 межзаводской договор по ГОЗ общей стоимостью 223,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом их количество увеличилось на 8 и 24 процента соответственно. Неисполнен 31 контракт. Основная причина - несвоевременная поставка запчастей и комплектующих контрагентами, поздняя постановка изделий на испытания и сложное оформление документов, связанных с казначейским сопровождением. Встречаются и факты, когда тендеры выигрывают комплектовщики, изначально не способные исполнить ГОЗ.

По словам президента Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николая Клейна, сегодня у 70 процентов предприятий доля ГОЗ высока, у некоторых достигает 75-95 процентов. Уральцы участвуют в создании новейших образцов вооружения.Однако многие проблемы ценообразования до сих пор не решены, что мешает не только исполнению контрактов, но и развитию отрасли в целом.

В нефтегазовом секторе, металлургии рентабельность 30-40 процентов, а в ОПК при исполнении сложной техники - от 3 до 8

- В условиях непрерывного изменения методик ценообразования по ГОЗ, в частности, при создании и модернизации вооружения и военной техники, заказчик не в полной мере учитывает затраты на творческий труд, - подчеркивает Клейн. - Наши предложения - формировать фонд зарплаты на НИОКР по рыночному принципу или вернуть ту модель расчета, что была 10 лет назад, - отклоняются в департаменте аудита ценообразования Минобороны РФ и ФАС.

Если в нефтегазовом секторе, металлургии в порядке вещей рентабельность 30-40 процентов, то ОПК по прямым госконтрактам при исполнении сложной техники получает от 3 до 8 процентов.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
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- Можно на эти средства развивать предприятие? Конечно, нет, - рассуждает Николай Клейн. - Поддерживает только экспорт. Аванс в первый год исполнения госконтракта - 2,5 процента. Для покрытия кассового разрыва предприятия вынуждены брать кредиты, однако заказчик не погашает проценты по ним. Только раз в опорном банке при опережающей закупке средств вооружения за счет заемных ресурсов процент включили не в цену изделия, а в стоимость контракта. Может, на этом этапе наступит прорыв.

По словам помощника полномочного представителя президента в УрФО Максима Федосеева, предложения от округа по повышению рентабельности НИОКР отправлены в Минобороны еще в декабре. Они вошли в план-график мероприятий по совершенствованию нормативной базы ГОЗ. Сейчас вопрос прорабатывается с Минобороны, Минпромторгом, Росатомом и Роскосмосом. Положительное решение может быть принято уже в нынешнем году.

Экономика Отрасли Промышленность Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Курганская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область Гособоронзаказ

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